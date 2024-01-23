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Интерфакс-АВН

Черноморский флот провёл в Крыму учения по борьбе с безэкипажными катерами и диверсантами

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Противодиверсионный катер "Павел Силаев" Черноморского флота в Севастопольской бухте
Противодиверсионный катер "Павел Силаев" Черноморского флота в Севастопольской бухте.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Учения по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами противника проведены в Крымской военно-морской базе, сообщил Черноморский флот в понедельник.

"Мероприятие проведено в акватории Севастопольской бухты в соответствии с фактической оперативной обстановкой с применением поисково-спасательных комплексов установленных на противодиверсионных и патрульных катерах и фактическим проведением профилактических бомбо- и гранатометаний на внешнем рейде", - сказано в сообщении.

На первом этапе учений "боевые расчёты, предназначенные для поражения безэкипажных катеров противника (БЭК), отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их гарантированного поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК", информирует пресс-служба флота.

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ЧФ
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