Черноморский флот провёл в Крыму учения по борьбе с безэкипажными катерами и диверсантами

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Учения по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами противника проведены в Крымской военно-морской базе, сообщил Черноморский флот в понедельник.

"Мероприятие проведено в акватории Севастопольской бухты в соответствии с фактической оперативной обстановкой с применением поисково-спасательных комплексов установленных на противодиверсионных и патрульных катерах и фактическим проведением профилактических бомбо- и гранатометаний на внешнем рейде", - сказано в сообщении.

На первом этапе учений "боевые расчёты, предназначенные для поражения безэкипажных катеров противника (БЭК), отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их гарантированного поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК", информирует пресс-служба флота.