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Военное обозрение

Евросоюз намерен «наказать» Израиль за отказ от плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа

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Источник изображения: topwar.ru

Евросоюз намерен "наказать" Израиль за возможный отказ участвовать в мирном плане, предусматривающий создание независимого палестинского государства на территории сектора Газа. Соответсвующее заявление прозвучало в преддверии встречи глав МИД стран ЕС. Об этом пишет Financial Times.

Руководство Евросоюза предложило входящим в состав ЕС странам сформулировать последствия для Израиля на случай отказа Тель-авива участвовать в европейской мирной инициативе по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. А Израиль, с большой долей вероятности, откажется, правительство Нетаньяху не устраивает существование палестинского государства ни в какой форме, поскольку это угрожает безопасности еврейского государства.

Страны - члены ЕС должны изложить последствия, которые, по их мнению, повлечет за собой участие или неучастие в предложенном ими мирном плане, включающем создание государства для Палестины и взаимное суверенное признание

- пишет британская газета.

Брюссель очень беспокоит позиция Израиля в конфликте, Тель-Авив ведет свою политику, практически не обращая внимания на своих западных союзников. Если уж США, ведомые страдающим деменцией Джо Байденом, не могут навязать Израилю свою волю, то что уж тут говорить о Европе, которая уже давно не имеет собственной точки зрения. Так что все предложения о "наказании" Израиля сведутся к паре-тройке "громких" заявлений. Других последствий от Евросоюза можно не ждать.

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Израиль
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