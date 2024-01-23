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Военное обозрение

Южнокорейская компания завершила этап базового проектирования нового эсминца класса KDDX

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Эсминец KDDX Южной Кореи.
Источник: invoen.ru

Этап базового проектирования нового эсминца класса KDDX для военно-морских сил Республики Корея завершен. Южнокорейская судостроительная компания Hyundai Heavy Industries (HHI) в конце декабря минувшего 2023 года объявила о завершении проектирования, а в январе новость растиражировали южнокорейские средства массовой информации.

Проектирование эсминца началось в 2018 году. Управление программы оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи заявило, что эсминец необходим военно-морским силам для более эффективной защиты рубежей страны и совершенствования боевых возможностей. Тем более, на фоне общей эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, южнокорейский флот нуждается в более современных боевых кораблях.

Контракт на базовое проектирование был заключен DAPA с вышеуказанной компанией в 2020 году сроком на 3 года. Примечательно, что KDDX является первым эсминцем, который был спроектирован исключительно с использованием южнокорейских технологий. Для национальной судостроительной отрасли это большое достижение. В компании-проектировщике уже заявили, что данное проектирование свидетельствует о достижении судостроительной отраслью Южной Кореи «высочайшего пика» развития технологий судостроения.

Эсминец KDDX будет оснащен интегрированной мачтой (I-MAST) производства южнокорейской компании Hanwha Systems, многофункциональной радиолокационной системой из двух радаров, работающих одновременно. Один радар будет использоваться для обнаружения баллистических ракет и других целей большой дальности, а второй радар – для обнаружения крылатых ракет.

Южнокорейские СМИ отмечают, что новый корабль будет иметь на вооружении восемь противокорабельных ракет, орудие Mk 45, а его возможности в плане артиллерии будут сопоставимы с возможностями других эсминцев, стоящих на вооружении ВМС Южной Кореи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
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