Курсанты ТВВИКУ осваивают применение новейших комплексов минирования "Росомаха" в зимних условиях

ЦАМТО, 22 января. Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова (ТВВИКУ) осваивают применение в зимних условиях мобильных комплексов дистанционного минирования (МКДМ) на базе шасси квадроцикла повышенной проходимости "Росомаха".

Курсанты-инженеры используют комплексы для отработки постановки минных заграждений в условиях сильно заснеженной местности, доставки саперных групп и эвакуации в труднодоступных районах. Кроме того, для выработки новых способов применения МКДМ преподавательский состав училища взаимодействует с инженерными подразделениями, находящимися в зоне специальной военной операции, на вооружении которых поступила партия "Росомах".

Мобильный комплекс дистанционного минирования "Росомаха" предназначен для применения группами специального назначения и мобильными инженерными группам при оборудовании противотанковых, противопехотных, противодесантных минно-взрывных заграждений. Он оснащен специальными комплектами минирования СКМ-А, с возможностью изменять шаг и плотность минирования, а также угол выхода мин с учетом скорости движения, дистанции и площади заграждения. Применение шин низкого давления и специального рисунка протектора позволяет преодолевать вязки и рыхлые грунты, а также форсировать водные преграды, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.