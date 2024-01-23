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Военное обозрение

Минобороны Чехии планирует подписать контракт на поставку американских истребителей F-35 в ближайшее время

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Источник изображения: topwar.ru

Чехия близка к подписанию соглашения о закупке американских истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает чешская пресса, заключение контракта планируется в ближайшее время.

По планам чешского правительства, подписание соглашения с США о закупке 24 истребителей F-35 должно состояться в конце марта, но это предварительные сроки. Не исключается, что эта самая крупная в истории чешской армии сделка может состояться и ранее обозначенных сроков. Согласно ранее озвученных сведений, всего за 24 истребителя и сопутствующее оборудование Прага заплатит порядка 150 млрд крон, что в переводе в доллары составит 6,5 млрд.

Потенциальную поставку истребителей F-35 Чехии Госдеп США одобрил еще в июне прошлого года. Согласно предварительной информации, чешские ВВС получат 24 самолета и боеприпасы к ним. Что еще войдет в пакет пока неизвестно, но обучение пилотов и техническая/логистическая поддержка на первом этапе там будут точно.

Американские истребители должны будут заменить в составе ВВС Чехии шведские истребители JAS-39 Gripen в количестве 14 единиц, которые чехи используют на правах аренды. После подписания контракта Чехия станет 10 европейским государством, выбравшим F-35 в качестве основного истребителя для своих ВВС. Пока информации о сроках поставки самолетов нет, эти данные появятся только после подписания соглашения. В Праге планируют использовать новейшие истребители до 2069 года как минимум.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Чехия
Продукция
F-35
Gripen NG
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