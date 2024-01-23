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ТАСС

Посол в Зимбабве назвал перспективными высокотехнологичные отрасли для партнерства с РФ

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Церемония передачи властям Зимбабве российской стороной 18 легких вертолетов "Ансат", изготовленных АО "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех. Хараре, 18.05.2023
Церемония передачи властям Зимбабве российской стороной 18 легких вертолетов "Ансат", изготовленных АО "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех. Хараре, 18.05.2023.
Источник изображения: АО "Вертолеты России"

Среди них использование космического пространства для решения задач социально-экономического развития, заявил Николай Красильников

ХАРАРЕ, 22 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Использование космического пространства для решения задач социально-экономического развития - одна из высокотехнологичных сфер партнерства России и Зимбабве. Об этом заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС посол России в Зимбабве Николай Красильников.

"Использование космического пространства для решения задач социально-экономического развития - одна из высокотехнологичных сфер партнерства России и Зимбабве, - сказал он. - В Зимбабве уже несколько лет работает Национальное геопространственное и космическое агентство - ZINGSA. В центре его интересов - дистанционное зондирование земной поверхности в интересах сельского хозяйства, горнорудной промышленности и метеорологические исследования для подготовки к ликвидации последствий стихийных бедствий. Первый зимбабвийский спутник был собран с помощью японцев и запущен при содействии американского NASA. В то же время по линии госкорпорации "Роскосмос" создана правовая основа для сотрудничества с ZINGSA. Достигнута договоренность об учреждении в Зимбабве центра компетенций по приему и обработке спутниковых данных".

"Весьма перспективной представляется идея создания в Зимбабве национальной службы санитарной авиации, - отметил посол. - В мае прошлого года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов посетил с визитом Хараре и передал президенту Эммерсону Мнангагве партию винтокрылых машин "АНСАТ", поставленных АО "Вертолеты России" по коммерческому контракту. Реализация проекта могла бы поднять здравоохранение Зимбабве на новую высоту, включив страну в число тех немногих, где существует государственная система оказания неотложной медицинской помощи с применением авиации". 

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Страны
Зимбабве
Россия
США
Компании
Вертолеты России
Роскосмос
Персоны
Чемезов Сергей
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