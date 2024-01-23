Посол в Зимбабве назвал перспективными высокотехнологичные отрасли для партнерства с РФ

Среди них использование космического пространства для решения задач социально-экономического развития, заявил Николай Красильников

ХАРАРЕ, 22 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Использование космического пространства для решения задач социально-экономического развития - одна из высокотехнологичных сфер партнерства России и Зимбабве. Об этом заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС посол России в Зимбабве Николай Красильников.

"Использование космического пространства для решения задач социально-экономического развития - одна из высокотехнологичных сфер партнерства России и Зимбабве, - сказал он. - В Зимбабве уже несколько лет работает Национальное геопространственное и космическое агентство - ZINGSA. В центре его интересов - дистанционное зондирование земной поверхности в интересах сельского хозяйства, горнорудной промышленности и метеорологические исследования для подготовки к ликвидации последствий стихийных бедствий. Первый зимбабвийский спутник был собран с помощью японцев и запущен при содействии американского NASA. В то же время по линии госкорпорации "Роскосмос" создана правовая основа для сотрудничества с ZINGSA. Достигнута договоренность об учреждении в Зимбабве центра компетенций по приему и обработке спутниковых данных".

"Весьма перспективной представляется идея создания в Зимбабве национальной службы санитарной авиации, - отметил посол. - В мае прошлого года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов посетил с визитом Хараре и передал президенту Эммерсону Мнангагве партию винтокрылых машин "АНСАТ", поставленных АО "Вертолеты России" по коммерческому контракту. Реализация проекта могла бы поднять здравоохранение Зимбабве на новую высоту, включив страну в число тех немногих, где существует государственная система оказания неотложной медицинской помощи с применением авиации".