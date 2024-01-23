Инженерные войска ЦВО получат в 2024 году партию роботов для разминирования "Уран-6"

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования (МРТК-Р) «Уран-6» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» на территории конгрессно-выставочного центра военно-патриотического парка «Патриот».

ЦАМТО, 22 января. Инженерные войска Центрального военного округа (ЦВО) в течение 2024 года получат партию робототехнических комплексов разминирования "Уран-6".

Роботы поступят на вооружение в отдельную инженерную бригаду в Башкортостане, а также инженерно-саперные полки в Удмуртии и Тюменской области.

Комплексы "Уран-6" предназначены для обезвреживания мин и других боеприпасов, установленных противником или оставшихся на местности после боев.

Комплекс представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. В зависимости от используемого трального оборудования машина весит 6-7 т. Гусеничная машина способна преодолевать стенку высотой до 1,2 м. Управление машиной осуществляется по радиоканалу при помощи пульта. Оператор комплекса располагается на безопасном расстоянии и может работать на удалении до 1000 м от машины.

Кроме того, парк специальной техники инженерных войск округа пополнят модернизированные комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2 и экскаваторы современной модификации, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Республике Казахстан. Штаб расположен в Екатеринбурге.