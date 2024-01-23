Войти
ТАСС

WSJ: Евросоюз работает над планом военной помощи Киеву в €20 млрд

280
0
0
Киев
Киев.
Источник изображения: Андрей Ратмиров/ ТАСС

Новое предложение, в частности, предполагает создание фонда, который задействует €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить киевским властям военную поддержку более чем на €20 млрд. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении проект документа.

"Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, который сделают страны ЕС и его партнеры в ближайший период либо позволит Украине добиться решающего прогресса либо серьезно подорвет ее [Украины] способность к сопротивлению", - приводит издание выдержку из документа.

Новое предложение предполагает создание фонда, который задействует €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира, помимо этого, с 2024 по 2027 год в него будет зачисляться по €5 млрд. Новый фонд будет компенсировать странам ЕС их затраты на предоставление военной помощи киевским властям в том числе на закупки боеприпасов, беспилотников и средства противовоздушной обороны. Оставшаяся часть средств из фонда будет покрывать расходы на программы боевой подготовки для украинских войск. Инициатива предусматривает компенсацию до €7,5 млрд для стран ЕС в этом году.

Обсуждение нового плана помощи Украине, указывает издание, начнется в ближайшие дни, и, вероятно, станет одной из тем дискуссий на саммите ЕС 1 февраля. Вместе с тем, указывает издание, для принятия решения по новому плану потребуется несколько недель. Главным препятствием для реализации плана, отмечает газета, станет необходимость его единогласного одобрения всеми странами Евросоюза.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно, на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Украина
Проекты
БПЛА
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
27.02.2023
Конфликт на Украине закончится истощением США
02.01.2023
Россия и Китай изменили "мировой порядок"
07.09.2022
У России есть разные способы прийти к успеху на Украине
25.04.2022
Скверные плоды бездумной политики
15.10.2021
Вести (Украина): армия в цифрах — преимущества и проблемы Вооруженных сил Украины
22.03.2021
Вакцины ударными дозами, роботы на поводке, «Терминаторы» на поле боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе