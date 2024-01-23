WSJ: Евросоюз работает над планом военной помощи Киеву в €20 млрд

Новое предложение, в частности, предполагает создание фонда, который задействует €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить киевским властям военную поддержку более чем на €20 млрд. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении проект документа.

"Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, который сделают страны ЕС и его партнеры в ближайший период либо позволит Украине добиться решающего прогресса либо серьезно подорвет ее [Украины] способность к сопротивлению", - приводит издание выдержку из документа.

Новое предложение предполагает создание фонда, который задействует €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира, помимо этого, с 2024 по 2027 год в него будет зачисляться по €5 млрд. Новый фонд будет компенсировать странам ЕС их затраты на предоставление военной помощи киевским властям в том числе на закупки боеприпасов, беспилотников и средства противовоздушной обороны. Оставшаяся часть средств из фонда будет покрывать расходы на программы боевой подготовки для украинских войск. Инициатива предусматривает компенсацию до €7,5 млрд для стран ЕС в этом году.

Обсуждение нового плана помощи Украине, указывает издание, начнется в ближайшие дни, и, вероятно, станет одной из тем дискуссий на саммите ЕС 1 февраля. Вместе с тем, указывает издание, для принятия решения по новому плану потребуется несколько недель. Главным препятствием для реализации плана, отмечает газета, станет необходимость его единогласного одобрения всеми странами Евросоюза.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно, на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.