Войти
ИноСМИ

Фицо вслед за Орбаном (Myśl Polska, Польша)

288
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

MP: премьер Словакии заявил, что Украине придется уступить России территории

Премьер Словакии заявил, что Украине придется отдать часть территории, так как Россия вряд ли покинет Крым, Донбасс и Луганск, пишет MP. На этом фоне формула мира Зеленского с ее нереализуемыми условиями предстает тем, чем является на самом деле, – бредом сумасшедшего, отмечает автор статьи.

Адам Смех

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошел по стопам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В интервью словацкому общественному радио он заявил, что Украине придется отдать часть территории.

Фицо признал, что военное урегулирование конфликта невозможно, и трудно представить, что Россия покинет Крым, Донбасс или Луганск. Он добавил, что Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире и что большая часть международной помощи исчезает там при неизвестных обстоятельствах. Премьер оценил, что по крайней мере с 2014 года, с Майдана, страна находится под полным влиянием и контролем США. Он заявил, что во время визита в Киев передаст премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что Словакия выступает против членства Украины в НАТО. По словам Фицо, такой сценарий повысил бы риск начала Третьей мировой войны. Премьер-министр Словакии также заявил, что повторит Шмыгалю, что Украина не получит оружия из словацких арсеналов. Он также сослался на оборонное соглашение с США, заявив, что хочет пересмотреть положения соглашения, которые игнорируют суверенитет Словакии.

То есть, дамы и господа, все-таки можно. Об этом свидетельствует последовательная позиция Виктора Орбана, а теперь и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Никакая власть и политическая партия в Польше не может утверждать, что невозможно проводить иную политику, кроме политики конфронтации с Россией, обострения споров и продвижения по пути к несчастью, каким может быть участие Варшавы в открытом конфликте с Москвой. Орбан и Фицо могут представлять точку зрения, столь отличающуюся от польской, и гранича с Украиной, и будучи членами ЕС и НАТО. У польской "элиты" нет никаких оснований для проведения политики, поставившей Польшу на грань настоящей войны с Россией. Единственным объяснением этой позиции, находящейся в явном противоречии с принципиальными интересами Польши и поляков, является трагическая традиция воевать с Россией, принимать меры, наносящие вред Кремлю и подрывающие его позицию. Это все навязчивые идеи родом из XIX века. Они должны были уйти в прошлое после драматических событий XIX и XX веков. То, что этого не произошло, и все самые глупые идеи прошлого сегодня возвращаются вместе с желанием победить Россию и разделить ее на ряд более мелких государств, и это самая большая опасность нашего времени. Зловещий путь, от которого — наблюдая за практикой и опытом нынешней политики Венгрии и Словакии – необходимо немедленно отказаться как от принадлежащего к категории чистого безумия.

Между тем украинский режим на наших глазах пересекает и эту грань. Так, во время последней встречи Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский представил так называемую формулу мира, которая является чистейшим гротеском. Зеленский предложил:

  • вывод российских войск со всех занятых территорий, включая Крым
  • международный трибунал для политического и военного руководства России
  • выплату репараций Россией

"Предложение" было встречено прохладно, а представитель Китая вообще не собирался присутствовать во время выступления Зеленского. В свою очередь советник Зеленского Михаил Подоляк заявил в субботу, 20 января, что условия для проведения переговоров Украины с Россией следующие:

  • Россия должна потерпеть тактическое поражение
  • эффективное действие санкций, при котором европейские компании наконец покинут рынки России
  • начало судебных процессов в России, которые мы видели летом 2023 года, во время восстания Пригожина
  • отказ России от ядерного оружия.

Кроме того, он заявил, что, по его мнению, Россия "должна потерпеть глобальное поражение, то есть не иметь возможности доминировать в глобальных политических процессах". Тогда Российская Федерация не сможет доминировать не только в Европе, но и вообще в глобальном политическом процессе. Российская Федерация не будет иметь для этого никаких ресурсов. Не сможет использовать то или иное право, например вето в Совбезе ООН".

Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима. Последствия для простых граждан страны будут ужасными. А как насчет сумасшедших у власти? У Зеленского и Подоляка — совершенно ясная перспектива: либо во время побега им протянут руку иностранные спецслужбы (вероятно, англосаксонские), либо их судьба будет хуже, чем у линчеванного Муаммара Каддаффи. Граждане Украины не должны ждать, пока их безумные вожди приведут страну к окончательному краху. Они должны отказаться от своей пассивной беспомощности и избавиться от безумцев, совершающих преступления в своей стране, пока этого не сделал кто-то другой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Польша
Россия
Словакия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
11.09.2023
В США рассказали, как Вашингтон сорвал переговоры между Киевом и Москвой
15.05.2023
Американский экономист рассказал об Украине то, о чем не принято говорить
27.04.2023
Из-за Путина Европа вскоре окажется в безвыходном положении
15.11.2022
Запад не оставил России выбора
26.07.2019
Hal noviny (Чехия): война с Россией — полное безумие
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
20.06.2018
Дипломатия большого дубины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе