MP: премьер Словакии заявил, что Украине придется уступить России территории

Премьер Словакии заявил, что Украине придется отдать часть территории, так как Россия вряд ли покинет Крым, Донбасс и Луганск, пишет MP. На этом фоне формула мира Зеленского с ее нереализуемыми условиями предстает тем, чем является на самом деле, – бредом сумасшедшего, отмечает автор статьи.

Адам Смех

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошел по стопам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В интервью словацкому общественному радио он заявил, что Украине придется отдать часть территории.

Фицо признал, что военное урегулирование конфликта невозможно, и трудно представить, что Россия покинет Крым, Донбасс или Луганск. Он добавил, что Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире и что большая часть международной помощи исчезает там при неизвестных обстоятельствах. Премьер оценил, что по крайней мере с 2014 года, с Майдана, страна находится под полным влиянием и контролем США. Он заявил, что во время визита в Киев передаст премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что Словакия выступает против членства Украины в НАТО. По словам Фицо, такой сценарий повысил бы риск начала Третьей мировой войны. Премьер-министр Словакии также заявил, что повторит Шмыгалю, что Украина не получит оружия из словацких арсеналов. Он также сослался на оборонное соглашение с США, заявив, что хочет пересмотреть положения соглашения, которые игнорируют суверенитет Словакии.

То есть, дамы и господа, все-таки можно. Об этом свидетельствует последовательная позиция Виктора Орбана, а теперь и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Никакая власть и политическая партия в Польше не может утверждать, что невозможно проводить иную политику, кроме политики конфронтации с Россией, обострения споров и продвижения по пути к несчастью, каким может быть участие Варшавы в открытом конфликте с Москвой. Орбан и Фицо могут представлять точку зрения, столь отличающуюся от польской, и гранича с Украиной, и будучи членами ЕС и НАТО. У польской "элиты" нет никаких оснований для проведения политики, поставившей Польшу на грань настоящей войны с Россией. Единственным объяснением этой позиции, находящейся в явном противоречии с принципиальными интересами Польши и поляков, является трагическая традиция воевать с Россией, принимать меры, наносящие вред Кремлю и подрывающие его позицию. Это все навязчивые идеи родом из XIX века. Они должны были уйти в прошлое после драматических событий XIX и XX веков. То, что этого не произошло, и все самые глупые идеи прошлого сегодня возвращаются вместе с желанием победить Россию и разделить ее на ряд более мелких государств, и это самая большая опасность нашего времени. Зловещий путь, от которого — наблюдая за практикой и опытом нынешней политики Венгрии и Словакии – необходимо немедленно отказаться как от принадлежащего к категории чистого безумия.

Между тем украинский режим на наших глазах пересекает и эту грань. Так, во время последней встречи Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский представил так называемую формулу мира, которая является чистейшим гротеском. Зеленский предложил:

вывод российских войск со всех занятых территорий, включая Крым

международный трибунал для политического и военного руководства России

выплату репараций Россией

"Предложение" было встречено прохладно, а представитель Китая вообще не собирался присутствовать во время выступления Зеленского. В свою очередь советник Зеленского Михаил Подоляк заявил в субботу, 20 января, что условия для проведения переговоров Украины с Россией следующие:

Россия должна потерпеть тактическое поражение

эффективное действие санкций, при котором европейские компании наконец покинут рынки России

начало судебных процессов в России, которые мы видели летом 2023 года, во время восстания Пригожина

отказ России от ядерного оружия.

Кроме того, он заявил, что, по его мнению, Россия "должна потерпеть глобальное поражение, то есть не иметь возможности доминировать в глобальных политических процессах". Тогда Российская Федерация не сможет доминировать не только в Европе, но и вообще в глобальном политическом процессе. Российская Федерация не будет иметь для этого никаких ресурсов. Не сможет использовать то или иное право, например вето в Совбезе ООН".

Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима. Последствия для простых граждан страны будут ужасными. А как насчет сумасшедших у власти? У Зеленского и Подоляка — совершенно ясная перспектива: либо во время побега им протянут руку иностранные спецслужбы (вероятно, англосаксонские), либо их судьба будет хуже, чем у линчеванного Муаммара Каддаффи. Граждане Украины не должны ждать, пока их безумные вожди приведут страну к окончательному краху. Они должны отказаться от своей пассивной беспомощности и избавиться от безумцев, совершающих преступления в своей стране, пока этого не сделал кто-то другой.