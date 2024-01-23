MP: премьер Словакии заявил, что Украине придется уступить России территории
Премьер Словакии заявил, что Украине придется отдать часть территории, так как Россия вряд ли покинет Крым, Донбасс и Луганск, пишет MP. На этом фоне формула мира Зеленского с ее нереализуемыми условиями предстает тем, чем является на самом деле, – бредом сумасшедшего, отмечает автор статьи.
Адам Смех
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошел по стопам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В интервью словацкому общественному радио он заявил, что Украине придется отдать часть территории.
Фицо признал, что военное урегулирование конфликта невозможно, и трудно представить, что Россия покинет Крым, Донбасс или Луганск. Он добавил, что Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире и что большая часть международной помощи исчезает там при неизвестных обстоятельствах. Премьер оценил, что по крайней мере с 2014 года, с Майдана, страна находится под полным влиянием и контролем США. Он заявил, что во время визита в Киев передаст премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что Словакия выступает против членства Украины в НАТО. По словам Фицо, такой сценарий повысил бы риск начала Третьей мировой войны. Премьер-министр Словакии также заявил, что повторит Шмыгалю, что Украина не получит оружия из словацких арсеналов. Он также сослался на оборонное соглашение с США, заявив, что хочет пересмотреть положения соглашения, которые игнорируют суверенитет Словакии.
То есть, дамы и господа, все-таки можно. Об этом свидетельствует последовательная позиция Виктора Орбана, а теперь и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Никакая власть и политическая партия в Польше не может утверждать, что невозможно проводить иную политику, кроме политики конфронтации с Россией, обострения споров и продвижения по пути к несчастью, каким может быть участие Варшавы в открытом конфликте с Москвой. Орбан и Фицо могут представлять точку зрения, столь отличающуюся от польской, и гранича с Украиной, и будучи членами ЕС и НАТО. У польской "элиты" нет никаких оснований для проведения политики, поставившей Польшу на грань настоящей войны с Россией. Единственным объяснением этой позиции, находящейся в явном противоречии с принципиальными интересами Польши и поляков, является трагическая традиция воевать с Россией, принимать меры, наносящие вред Кремлю и подрывающие его позицию. Это все навязчивые идеи родом из XIX века. Они должны были уйти в прошлое после драматических событий XIX и XX веков. То, что этого не произошло, и все самые глупые идеи прошлого сегодня возвращаются вместе с желанием победить Россию и разделить ее на ряд более мелких государств, и это самая большая опасность нашего времени. Зловещий путь, от которого — наблюдая за практикой и опытом нынешней политики Венгрии и Словакии – необходимо немедленно отказаться как от принадлежащего к категории чистого безумия.
Между тем украинский режим на наших глазах пересекает и эту грань. Так, во время последней встречи Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский представил так называемую формулу мира, которая является чистейшим гротеском. Зеленский предложил:
- вывод российских войск со всех занятых территорий, включая Крым
- международный трибунал для политического и военного руководства России
- выплату репараций Россией
"Предложение" было встречено прохладно, а представитель Китая вообще не собирался присутствовать во время выступления Зеленского. В свою очередь советник Зеленского Михаил Подоляк заявил в субботу, 20 января, что условия для проведения переговоров Украины с Россией следующие:
- Россия должна потерпеть тактическое поражение
- эффективное действие санкций, при котором европейские компании наконец покинут рынки России
- начало судебных процессов в России, которые мы видели летом 2023 года, во время восстания Пригожина
- отказ России от ядерного оружия.
Кроме того, он заявил, что, по его мнению, Россия "должна потерпеть глобальное поражение, то есть не иметь возможности доминировать в глобальных политических процессах". Тогда Российская Федерация не сможет доминировать не только в Европе, но и вообще в глобальном политическом процессе. Российская Федерация не будет иметь для этого никаких ресурсов. Не сможет использовать то или иное право, например вето в Совбезе ООН".
Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима. Последствия для простых граждан страны будут ужасными. А как насчет сумасшедших у власти? У Зеленского и Подоляка — совершенно ясная перспектива: либо во время побега им протянут руку иностранные спецслужбы (вероятно, англосаксонские), либо их судьба будет хуже, чем у линчеванного Муаммара Каддаффи. Граждане Украины не должны ждать, пока их безумные вожди приведут страну к окончательному краху. Они должны отказаться от своей пассивной беспомощности и избавиться от безумцев, совершающих преступления в своей стране, пока этого не сделал кто-то другой.