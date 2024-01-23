Войти
ТАСС

Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" ТОФ отработали экстренное приготовление к бою

224
0
0
БПК «Маршал Шапошников»
БПК «Маршал Шапошников».
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

В заливе Петра Великого корабли приняли на борт вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Экипажи флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный для тренировок район. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

"Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вышли из Владивостока в море для выполнения поставленных задач по предназначению. При выходе из главной базы флота корабли отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный район", - сообщают специалисты.

В пресс-службе уточнили, что в заливе Петра Великого корабли приняли на борт вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. Экипажи вертолетов совершили перелет с аэродрома базирования в Приморском крае, в ходе которого отработали задачи тренировочного полета.

"Отряду кораблей ТОФ предстоит выполнить обширный комплекс задач, в том в числе с действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и посещением портов иностранных государств в рамках деловых заходов", - добавили в пресс-службе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Пётр Великий
Проекты
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
25.01.2021
Палубные вертолеты морской авиации ТОФ отработали взлеты и посадки на БПК "Адмирал Пантелеев"
10.02.2020
Асимметричный флот
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
22.02.2017
Этот союзник не подведет
13.09.2016
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье
18.06.2013
ВМФ: текущее состояние и перспективы развития
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе