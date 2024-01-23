На вооружение группировки войск "Восток" поступила партия танков Т-72Б3М

Экипажи уже приступили к обкатке машин на полигонах в тыловых районах ДНР, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Очередная партия новых образцов военной техники - танков Т-72Б3М - поступила на вооружение группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи уже приступили к обкатке машин на полигонах в тыловых районах Донецкой Народной Республики. После проверки боевая техника отправится на линию боевого соприкосновения, где будет уничтожать живую силу, технику и укрепления Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Т-72Б3М - глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. В число его преимуществ над предыдущими моделями входит улучшенная система управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем, прицел с лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами, цифровые средства связи последнего поколения. Для облегчения движения задним ходом танки оснащены камерой заднего обзора, установлены более надежные гусеничные траки.

Броня танка усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты.

В Минобороны РФ уточнили, что новая защита позволяет значительно повысить живучесть и эффективность применения бронемашины не только при ведении общевойскового боя, но и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.