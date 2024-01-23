МО РФ: расчеты операторов FPV-дронов уничтожают технику ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве отметили, что отдельное внимание уделяется подготовке новых операторов разведывательных и ударных беспилотников

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Расчеты операторов FPV-дронов 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса ведут ежедневную боевую работу по поиску и уничтожению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие ежедневно ведут разведку местности, корректируют огонь артиллерии на южнодонецком направлении, а также лично уничтожают скопления живой силы, огневые точки и легкую колесную технику противника. Для поражения националистов военнослужащие используют современные системы FPV-дронов, которые позволяют быстро и безопасно отправить "птичку" в небо, а также более точно уничтожить выявленные цели противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что отдельное внимание уделяется подготовке новых операторов разведывательных и ударных беспилотников. "Военнослужащие проходят обучение по программе подготовки операторов дронов. Занятия идут под руководством опытных инструкторов беспилотной авиации с обширным боевым опытом", - сообщили в военном ведомстве.

Там также пояснили, что при центре обучения есть мастерская, где инженеры-техники занимаются восстановлением поврежденных квадрокоптеров, а также подготовкой и программированием FPV-дронов перед их применением в обучении и в бою. "Мастерская оборудована по последнему слову техники, что позволяет удовлетворять все нужды операторов дронов в подразделении, испытывать новые технологии и внедрять инновации в работу", - заключили в Минобороны РФ.