Войти
ТАСС

МО РФ: расчеты операторов FPV-дронов уничтожают технику ВСУ на южнодонецком направлении

282
0
0
Применение FPV-дрона
Применение FPV-дрона.
Источник изображения: topwar.ru

В ведомстве отметили, что отдельное внимание уделяется подготовке новых операторов разведывательных и ударных беспилотников

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Расчеты операторов FPV-дронов 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса ведут ежедневную боевую работу по поиску и уничтожению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие ежедневно ведут разведку местности, корректируют огонь артиллерии на южнодонецком направлении, а также лично уничтожают скопления живой силы, огневые точки и легкую колесную технику противника. Для поражения националистов военнослужащие используют современные системы FPV-дронов, которые позволяют быстро и безопасно отправить "птичку" в небо, а также более точно уничтожить выявленные цели противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что отдельное внимание уделяется подготовке новых операторов разведывательных и ударных беспилотников. "Военнослужащие проходят обучение по программе подготовки операторов дронов. Занятия идут под руководством опытных инструкторов беспилотной авиации с обширным боевым опытом", - сообщили в военном ведомстве.

Там также пояснили, что при центре обучения есть мастерская, где инженеры-техники занимаются восстановлением поврежденных квадрокоптеров, а также подготовкой и программированием FPV-дронов перед их применением в обучении и в бою. "Мастерская оборудована по последнему слову техники, что позволяет удовлетворять все нужды операторов дронов в подразделении, испытывать новые технологии и внедрять инновации в работу", - заключили в Минобороны РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.11.2023
Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ
11.08.2023
Перебойные поставки: Шойгу объяснил цели накачивания Украины западным оружием
29.11.2022
Ракетный комплекс Crotale: повлияет ли "Гремучая змея" из Франции на ход спецоперации?
04.03.2022
Более 100 украинских самолетов и дронов уничтожено за время операции РФ
20.12.2021
Комплексы "Панцирь" российского производства сбили в Сирии и Ливии более 40 турецких беспилотников - ТВ
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
07.04.2020
Вооруженные силы Украины сбили на Донбассе российский БЛА «Застава»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе