В ФРГ рассчитывают обучить около 10 тыс. украинских военнослужащих в 2024 году

По словам главы рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии Кристиана Фройдинга, эту цифру при необходимости могут увеличить

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Власти Германии рассчитывают, что в 2024 году порядка 10 тыс. украинских военнослужащих пройдут обучение в ФРГ. Об этом сообщил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

"В настоящее время мы рассчитываем, что в этом году их будет снова около 10 тыс., но при необходимости мы можем увеличить эту цифру", - сказал Фройдинг в интервью газете Welt am Sonntag. "Однако на самом деле нам придется вместе с украинцами взвесить: как долго мы сможем отзывать их с фронта для квалификации, и как далеко можно будет продвинуться в квалификации?" - добавил он.

Отвечая на вопрос о планах Евросоюза перенести обучение на Украину, Фройдинг подчеркнул, что сейчас этот вопрос не обсуждается. "В данный момент этот вопрос не ставится, в военном отношении это не имеет смысла. Кроме того, мандат ЕС прямо предусматривает обучение за пределами Украины. И там у нас лучшие условия", - констатировал он.

Ранее в интервью газете Süddeutsche Zeitung Фройдинг заявил, что свыше 10 тыс. украинских военных прошли обучение в Германии с начала специальной военной операции на Украине.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре 2022 года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года.