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Раскрыта судьба оставшихся в Севастополе украинских кораблей

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Konstantin_Olshanskiy
Большой десантный корабль военно-морских сил (ВМС) Украины "Константин Ольшанский". Источник: portnews.ru. .

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не станут передавать в состав Черноморского флота (ЧФ) России, а утилизируют. Их судьбу в беседе с РИА Новости раскрыл источник в силовых структурах Крыма.

Собеседник агентства добавил, что процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности российских кораблей.

После воссоединения Крыма с Россией ВМС Украины оставили на полуострове около 20 кораблей, включая большой десантный корабль (БДК) «Константин Ольшанский», который до 1991 года носил название БДК-56.

Ранее источник ТАСС рассказал, что почти все украинские корабли, находящиеся под контролем России, после завершения специальной военной операции будут утилизированы.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
ЧФ
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