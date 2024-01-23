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ТАСС

Мобильный бункер-укрытие спас жизни российским бойцам при обстреле на донецком направлении

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Доргеотех
Первый сборный мобильный бункер производства ООО «Доргеотех».
Источник изображения: dorgeoteh.ru

Как отметил директор компании-разработчика "Доргеотех" Алексей Девятилов, бункер выполнил свою функцию несмотря на то, что бойцы не соблюдали всех особенностей эксплуатации

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Экспериментальный мобильный бункер на колесах помог спастись во время обстрела шести российским военнослужащим на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил директор компании-разработчика "Доргеотех" Алексей Девятилов.

"Мы получили обратную связь о применении наших изделий в зоне СВО, причем очень положительную. Бункеры уже поработали и спасли жизни людей. Один из эпизодов произошел, когда подразделение инженерных войск ВС РФ наводило переправу на донецком направлении спецоперации. Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины наши военнослужащие спрятались в бункере и остались живы-здоровы, ни единой царапины. А все те, кто не успел укрыться, получили ранения", - рассказал Девятилов.

По его словам, бункер успешно выполнил свою функцию несмотря на несоблюдение всех особенностей эксплуатации. "Когда начался обстрел, военнослужащие загнали бункер просто в какой-то капонир и присыпали сверху чем попало. <...> Сверху бункера должно быть минимум 1,5 м грунта для защиты, но ребятам в тот момент было не до того", - отметил директор.

По его словам, укрытие до сих пор используется российскими военнослужащими в зоне СВО. "Изделие до сих пор успешно применяется. Всего на донецком направлении работает пять наших бункеров различного типа, но мобильный бункер - в единственном экземпляре, это была экспериментальная модель. К сожалению, не о всех изделиях мы можем получить обратную связь, потому что идет постоянная ротация, смена людей", - подчеркнул Девятилов.

Ранее сообщалось, что бункер на колесах вмещает четыре спальных места, в случае обстрела в нем могут укрыться восемь человек. Бункер произведен с применением спиральновитых металлических гофрированных труб. Убежище позволяет защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает воздействие боеприпасов калибром 152 мм. 

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