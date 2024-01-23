Посол РФ заявил, что Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки

По словам Сергея Гармонина, республика поддерживает антироссийскую линию, и неуместно говорить о проведении там конференции о мире на Украине

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании ситуации на Украине. Об этом заявил в интервью газете Sonntags Zeitung посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Отвечая на вопрос о том, является ли Швейцария подходящим местом для проведения конференции о мире на Украине, о намерении организовать которую заявили в Берне, посол напомнил, что эта страна "последовательно поддерживает антироссийскую линию коллективного Запада, присоединилась к нелегитимным санкциям, инициативно продвигает идею международного трибунала для осуждения российского руководства". Кроме того, с самого начала "в некогда нейтральном Берне особо не старались задуматься о причинах, побудивших Россию встать на защиту русского населения Донбасса в 2022 году".

Как подчеркнул Гармонин, фактически Швейцария "полностью утратила авторитет неангажированной международной площадки", и ее "едва ли можно назвать уместной площадкой" для проведения конференции о мире на Украине. По словам посла, "ни о каком посредничестве Швейцарии более не может быть и речи". Он констатировал, что Швейцария, "к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может рассматриваться как посредник".

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня и в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.