57-мм пушки на русских БМП-3 легко расправятся с М2 Bradley, Marder и CV90

Источник изображения: Фото: сайт Отвага2004

Боевая машина пехоты БМП-3 с 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М в безэкипажной башне была впервые продемонстрирована на выставке Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.

57-мм орудие имеет скорострельность не менее 80-120 выстр./мин, прицельную дальность стрельбы до 8000 м, углы вертикального наведения от -5 до +60 градусов.

Источник изображения: Фото: сайт Отвага2004

Боекомплект орудия составляют 200 выстрелов, 80 из которых размещены в автоматизированной боеукладке. Имеется спареный 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2000 патронов.

Благодаря высокой огневой мощи и совершенной системе управления огнем артустановка может эффективно уничтожать все имеющиеся западные боевые машины пехоты, такие как М2 Bradley, Marder и CV90, а также выводить из строя основные боевые танки типа Leopard 2 при попадании в борта и корму.

Источник изображения: Фото: сайт Отвага2004

Полная боевая масса БМП - 19300 кг. Мощность двигателя - 500 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Экипаж - три человека. Десант - семь человек, плюс два дополнительных места.

Лев Романов