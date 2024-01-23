Войти
ТАСС

"Известия": Российскую орбитальную станцию оборудуют суперкомпьютером

300
0
0
Российская орбитальная станция
Российская орбитальная станция.
Источник изображения: Роскосмос, CC BY 2.0/Frank Kiesel

Машина повысит эффективность орбитальных группировок благодаря экономии энергии на связь и увеличению объема полезной информации, рассказал главный конструктор РОС Владимир Кожевников

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), вероятно, оборудуют суперкомпьютером, который будет обрабатывать данные со спутниковых группировок. Об этом в интервью газете "Известия" заявил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"Планируется иметь высокие вычислительные мощности, так называемый суперкомпьютер. В его задачи, в том числе будет входить получение сырых данных со спутников, обработка этих данных на борту и передача на Землю", - рассказал Кожевников. По его словам, это повысит эффективность орбитальных группировок благодаря экономии энергии на связь и увеличению объема полезной информации. "Также суперкомпьютер РОС сможет предоставлять свои избыточные вычислительные ресурсы бортовым ЭВМ спутников", - добавил генконструктор. Он отметил, что для реализации этих идей необходимо развитие технологий лазерной связи и квантовой передачи данных.

Кожевников напомнил, что эскизный проект станции представлен на утверждение в Роскосмос. "Рассчитываем, что в начале февраля он будет принят", - сказал он.

В апреле 2021 года была озвучена идея о создании Россией собственной орбитальной станции. Как сообщил в октябре глава Роскосмоса Юрий Борисов, стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в нем.

Как сообщал Кожевников в интервью ТАСС в феврале прошлого года, запуск первого, научно-энергетического, модуля планируется в конце 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БРИКС
ИТ
Похожие новости
01.12.2023
В Роскосмосе заявили, что дорожат продолжением контактов с зарубежными партнерами
18.11.2022
Юрий Борисов: Россия обладает всеми мощностями для серийного изготовления спутников - Интервью ТАСС
26.05.2021
За куском космического пирога
13.04.2020
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
22.07.2016
МАИ - самолеты и планы
04.09.2012
Владимира Поповкина готовят к отставке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе