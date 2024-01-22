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ТАСС

NY Post: отказ Зеленского от переговоров с РФ сорвал шансы на финансирование

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Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Как пишет газета, продолжающиеся военные действия "мешают Уолл-стрит раскрыть свой кошелек"

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Отказ президента Украины Владимира Зеленского вести мирные переговоры с Москвой сорвал его шансы привлечь финансирование крупных западных инвесторов на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который прошел в Швейцарии с 15 по 19 января. Об этом говорится в авторской статье газеты The New York Post.

В материале подчеркивается, что именно продолжающиеся военные действия "мешают Уолл-стрит раскрыть свой кошелек". "Проще говоря, проблема [заключается в том], что инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут дохода от капитала", - считает автор статьи. По его мнению, во время переговоров за закрытыми дверьми Зеленский, вероятно, "еще больше усугубил свое затруднительное положение", а именно "он не дал понять, что готов провести мирные переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным".

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между Демократической и Республиканской партиями по этим вопросам продолжаются. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Швейцария
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