Стало известно, что будет прописано в военной доктрине Белоруссии

ВС Белоруссии назвали условия, приравненные к нападению на республику

МОСКВА, 21 января/ Радио Sputnik. В военной доктрине Белоруссии будет предусмотрен пункт, что нападение на любое союзное Минску государство будет рассматриваться как нападение на республику, начальник информационно-аналитического управления генштаба ВС страны Артем Буторин.

Заявление он сделал во время интервью телеканалу СТВ.

"Там (в военной доктрине, – ред.) будут закреплены общие принципы и наши взгляды на то, как мы будем вести себя как союзник. Однозначно, в военной доктрине сохранится положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь", – цитирует Буторина РИА Новости.

На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины, по результатам обсуждения его было отправлен на доработку.

В последующем обновленный документ будет вынесен на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что в проекте обновленной военной доктрины прописаны страны, от которых исходят угрозы, представлен перечень внутренних и внешних угроз безопасности, прописаны союзнические обязательства Минска и его позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также некоторые другие вопросы.

Радио Sputnik писало, что ВСУ установили на границе с РФ и Белоруссией полмиллиона мин.