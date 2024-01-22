Стало известно, что будет прописано в военной доктрине Белоруссии

ВС Белоруссии назвали условия, приравненные к нападению на республику
МОСКВА, 21 января/ Радио Sputnik. В военной доктрине Белоруссии будет предусмотрен пункт, что нападение на любое союзное Минску государство будет рассматриваться как нападение на республику, начальник информационно-аналитического управления генштаба ВС страны Артем Буторин.
Заявление он сделал во время интервью телеканалу СТВ.
На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины, по результатам обсуждения его было отправлен на доработку.
В последующем обновленный документ будет вынесен на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что в проекте обновленной военной доктрины прописаны страны, от которых исходят угрозы, представлен перечень внутренних и внешних угроз безопасности, прописаны союзнические обязательства Минска и его позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также некоторые другие вопросы.
Радио Sputnik писало, что ВСУ установили на границе с РФ и Белоруссией полмиллиона мин.