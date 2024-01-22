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ТАСС

Российские корветы за рубежом сравнивают по силе с европейскими фрегатами

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Корвет проекта 20385
Корвет проекта 20385.
Источник изображения: ТАСС

Заместитель главного конструктора корветов проекта 20385 Александр Дадыкин отметил, что проекты 20380 и 20385 вооружены гораздо больше

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские корабли проектов 20380 и 20385 обладают большим арсеналом вооружения, который позволяет отнести их к классу более крупных европейских фрегатов. Об этом рассказал заместитель главного конструктора корветов проекта 20385 Александр Дадыкин.

"В мире уважают наши корабли, и современные известные зарубежные специалисты классифицируют наши корветы как фрегаты, то есть относят их к более старшему классу кораблей. <…>. Проекты 20380 и 20385 вооружены гораздо больше, чем аналогичные корабли стран Европы схожего водоизмещения", - сказал он в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов этого проекта - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться вертолет Ка-27. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
20380 Корвет-1
20385
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