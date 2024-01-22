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Интерфакс-АВН

Генсек ООН назвал неприемлемым отказ от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства

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Генсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Источник изображения: EPA-EFE/MYKOLA TYS

Нью-Йорк (ООН). 21 января. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье назвал неприемлемым отказ от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства, которую ранее отверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Отказ принять концепцию о двух государствах для израильтян и палестинцев и отказ в праве на государство для палестинского народа, является неприемлемым", - написал он в соцсети X.

"Право палестинского народа на построение своего государства должно быть признано всеми", - добавил Гутерриш.

Ранее с аналогичной позицией выступил министр обороны Британии Грант Шэппс. Он заявил, что Великобритания поддерживает решение о сосуществовании израильского и палестинского государств и разочарована высказыванием Нетаньяху.

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Израиль
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