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ТАСС

Науседа заявил о передаче Украине дополнительной бронетехники и боеприпасов

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Как отметил президент Литвы, Вильнюс является одним из лидеров по оказанию помощи Киеву в пересчете к объему ВВП страны

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Литва дополнительно передаст Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, находящимся с визитом в Вильнюсе.

"В течение двух лет войны мы интенсивно поставляем Украине вооружение, и запасы на наших складах существенно уменьшились, - сказал он. - Несмотря на это, мы дополнительно направим Украине бронетехнику, боеприпасы и оборудование для борьбы с беспилотными аппаратами".

Как отметил Науседа, Литва является одним из лидеров по оказанию помощи Киеву в пересчете к объему валового внутреннего продукта (ВВП) страны. "Оказываемая нами помощь составляет 1,45% ВВП", - утверждал он.

Как отмечал министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, общая стоимость военной помощи, оказанной Вильнюсом Киеву, превысила €500 млн. Кроме того, Литва регулярно отправляет Украине различные невоенные грузы. 

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Страны
Литва
Украина
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