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Российский танк оказался лучше немецкого Leopard-2

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Танк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Российские модернизированные танки Т-80БВМ оказались лучше немецких Leopard-2, доказав свое превосходство в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Значимым преимуществом российской модели стало наличие мощного газотурбинного двигателя, который обеспечивает хорошую проходимость. Силовая установка позволяет Т-80БВМ не только контролировать ситуацию на поле боя, но и приспосабливается к новой обстановке. «Leopard-2 в этом отношении куда хуже: он, например, застревает в грязи», — говорится в статье.

Там также отмечается, что Leopard-2 рядом с Т-80БВМ «явно чувствует себя лишним», так как его нельзя адаптировать к тяжелым военным условиям. Журналисты добавили, что впечатление производит и огневая мощь Т-80БВМ. Кроме того, танк оснащен системой связи, которая быстро воспринимает и передает сигналы. В машину также внедрили передовыми приборами управления огнем и ночного видения.

Ранее командир танковой роты с позывным Мерен рассказал о возможностях взвода Т-80БВМ. По его словам, взвод модернизированных танков при работе по площадям способен накрыть поле размером 500 на 500 метров.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-80
Т-80БВМ
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