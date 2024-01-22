Российский танк оказался лучше немецкого Leopard-2

Российские модернизированные танки Т-80БВМ оказались лучше немецких Leopard-2, доказав свое превосходство в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Значимым преимуществом российской модели стало наличие мощного газотурбинного двигателя, который обеспечивает хорошую проходимость. Силовая установка позволяет Т-80БВМ не только контролировать ситуацию на поле боя, но и приспосабливается к новой обстановке. «Leopard-2 в этом отношении куда хуже: он, например, застревает в грязи», — говорится в статье.

Там также отмечается, что Leopard-2 рядом с Т-80БВМ «явно чувствует себя лишним», так как его нельзя адаптировать к тяжелым военным условиям. Журналисты добавили, что впечатление производит и огневая мощь Т-80БВМ. Кроме того, танк оснащен системой связи, которая быстро воспринимает и передает сигналы. В машину также внедрили передовыми приборами управления огнем и ночного видения.

Ранее командир танковой роты с позывным Мерен рассказал о возможностях взвода Т-80БВМ. По его словам, взвод модернизированных танков при работе по площадям способен накрыть поле размером 500 на 500 метров.