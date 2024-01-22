В Госдуме заявили, что смена тактики на фронте не спасет Киев

Депутат Шеремет заявил, что смена тактики на фронте не спасет Киев

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил в беседе с РИА Новости, что смена тактики украинских войск на фронте не спасет нынешние киевские власти от поражения.

Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.

"Кровавый режим Зеленского обречен. Никакие новые тактики его не спасут. Зеленский обрек украинский народ на уничтожение и за это ему никогда не будет прощения", - сказал Шеремет агентству.

По его словам, украинскому народу нужно сплотиться и свергнуть "киевскую хунту, купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада".

"Сделать это они должны во имя собственного будущего", - сказал Шеремет.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.