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ТАСС

В России появилась возможность заказать именной FPV-дрон для бойцов СВО

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Военнослужащий ВС РФ с FPV-дроном
Военнослужащий ВС РФ с FPV-дроном.
Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

Всероссийский союз ветеранов СВО сообщил, что при большом количестве заявок будет сформирована группа таких дронов, которая будет отправлена боевым подразделениям на линию боевого соприкосновения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Всероссийский союз ветеранов специальной военной операции (СВО) запустил проект "За друзей своих", в рамках которого любой желающий может приобрести именной FPV-дрон. Об этом сообщается в Telegram-канале союза.

"Союз ветеранов СВО открывает проект "За друзей своих". Вы сможете приобрести именной FPV-дрон, которым наши операторы нанесут удар по противнику на самых горячих участках фронта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при большом количестве заявок будет сформирована группа таких дронов, которая будет отправлена боевым подразделениям на линию боевого соприкосновения.

В отличие от обычных беспилотников FPV-дроны практически неуязвимы, они могут работать в любую погоду в самых труднодоступных местах и поражать цели со снайперской точностью. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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