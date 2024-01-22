«Франция в ярости»: Париж назначил виновного в гибели французских наёмников в Харькове

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Информацию о пункте временной дислокации французских наемников в Харькове российской разведке "слили" неизвестные, что позволило ВС России нанести точный удар тактическими ракетами "Искандер". В Париже виновным в гибели французов считают министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом заявил украинский эксперт Олег Соскин, ранее занимавший пост советника Леонида Кучмы.

Российские войска 17 января точным ракетным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове, ликвидировав большое количество граждан Франции, воевавших на стороне ВСУ. По предварительным данным, речь идет о 60 убитых и 20 раненых. Хотя цифры могут быть и больше. По мнению Соскина, местонахождение французов российской разведке "слили" местные жители. Франция в ярости, Париж намерен установить, каким способом информация о наемниках попала к российской армии.

Франция, конечно, в ярости

- заявил эксперт добавив, что французы должны были заниматься вопросом обороны Харькова.

Хотя Париж и не признает официально гибель французских наемников, виновного власти пятой республики уже назначили, по словам эксперта, это министр обороны Украины Умеров. И его запланированный визит во Францию был отменен вовсе не по "соображениям безопасности", как заявляли в Киеве, а из-за того, что в Париже отказали Умерову в визите. Украинскому министру пришлось по видеосвязи обращаться к участникам коалиции артиллерии, открывшейся в минувший четверг в Париже.

Умерову отказали в этом визите, потому как он не обеспечил защиту

- подчеркнул Соскин.