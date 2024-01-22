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Украина пытается построить новую линию обороны, скопировав российскую "линию Суровикина", однако у нее это вряд ли получится, считает британское издание The Telegraph.

Украинское командование выстраивает новую линию обороны, намереваясь остановить продвижение российских войск, фактически копируя российскую "линию Суровикина" с минными полями, танковыми ловушками и с линиями окопов в три ряда. Однако, по мнению британцев, у Киева вряд ли получится создать точно такую же оборону, как у ВС России. А причина этого - тактика ВСУ, выбранная для дальнейших боевых действий.

Как пишет британское издание, Киев хочет одновременно и обороняться и наступать, но создание линии обороны уменьшает шансы на наступление. Поэтому, чем глубже будут зарываться в землю ВСУ, тем меньше шансов на то, что они сумеют организовать новое мощное контрнаступление. Поэтому линия обороны на основных направлениях не будет такой мощной, как у российской армии. На данный момент самые мощные укрепления созданы с северной стороны, но там российская армия вряд ли пойдет на прорыв.

Хотя более сильные укрепления замедлят движение российских войск и сократят количество жертв в ВСУ, они также уменьшат амбиции Киева по продвижению вперед. Поэтому Киев оказался в затруднительном положении. Украинская линия обороны, которую ВСУ пытаются скопировать у России, вряд ли сможет стать такой же мощной

- говорится в публикации.

Автор материала повторяет популярную сейчас на Западе версию о том, что в 2024 году Украина в обороне накопит силы, получит от западных стран много оружия и боеприпасов, а в 2025-м якобы перейдет в наступление.