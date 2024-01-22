Войти
Военное обозрение

Британское издание: Украина пытается выстроить новую оборону, скопировав российскую «линию Суровикина»

455
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина пытается построить новую линию обороны, скопировав российскую "линию Суровикина", однако у нее это вряд ли получится, считает британское издание The Telegraph.

Украинское командование выстраивает новую линию обороны, намереваясь остановить продвижение российских войск, фактически копируя российскую "линию Суровикина" с минными полями, танковыми ловушками и с линиями окопов в три ряда. Однако, по мнению британцев, у Киева вряд ли получится создать точно такую же оборону, как у ВС России. А причина этого - тактика ВСУ, выбранная для дальнейших боевых действий.

Как пишет британское издание, Киев хочет одновременно и обороняться и наступать, но создание линии обороны уменьшает шансы на наступление. Поэтому, чем глубже будут зарываться в землю ВСУ, тем меньше шансов на то, что они сумеют организовать новое мощное контрнаступление. Поэтому линия обороны на основных направлениях не будет такой мощной, как у российской армии. На данный момент самые мощные укрепления созданы с северной стороны, но там российская армия вряд ли пойдет на прорыв.

Хотя более сильные укрепления замедлят движение российских войск и сократят количество жертв в ВСУ, они также уменьшат амбиции Киева по продвижению вперед. Поэтому Киев оказался в затруднительном положении. Украинская линия обороны, которую ВСУ пытаются скопировать у России, вряд ли сможет стать такой же мощной

- говорится в публикации.

Автор материала повторяет популярную сейчас на Западе версию о том, что в 2024 году Украина в обороне накопит силы, получит от западных стран много оружия и боеприпасов, а в 2025-м якобы перейдет в наступление.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
22.06.2023
Игры «Пятнашки»: на авдеевском направлении у ВФУ не хватает резервов
28.01.2022
Глава Минобороны Великобритании встретится с министром обороны России - СМИ
26.04.2021
Британцы увидели в военных учениях на юге России победу Путина
28.09.2020
Российские хакеры внедрились в «Майкрософт»
11.05.2020
Демонстрация силы: как готовился Парад Победы 1945 года
29.05.2018
Следствие в соцсетях
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 15:02
  • 2
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США