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РИА Новости

"Руки армии". Без каких войск нельзя ни наступать, ни обороняться

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Система дистанционного минирования "Земледелие"
Система дистанционного минирования "Земледелие".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Инженерные войска России отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики инженерных войск Российской Федерации. Многие из них этот день встретили на передовой. Инженерные войска участвуют в СВО с первых дней и решают самые разные задачи. Для этого у них есть множество образцов уникальной техники.

Минная РСЗО

Одна из главных причин провала летне-осеннего наступления ВСУ — плотность минных полей в предполье российской "линии Суровикина". Киевский режим потерял на Запорожском направлении сотни единиц техники, в том числе западные танки.

Уничтоженный танк Leopard

Источник изображения: © 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада

Оказалось, что хваленые "Леопарды" легко подрываются на старых советских ТМ-62. В ВСУ изменили тактику: стали наступать малыми пехотными группами, обезвреживая мины вручную. Однако все их усилия обнулил новый аргумент российской армии — инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие".

Эту систему представили в карантинный год на форуме "Армия-2020". Предназначена для оперативной постановки минных полей на расстоянии от пяти до 15 километров. Состоит из восьмиколесного бронированного шасси КамАЗа, двух транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с инженерными боеприпасами и транспортно-заряжающей машины. В каждом ТПК — по 25 снарядов калибра 122 миллиметра.

Инженерный разведывательно-огневой комплекс "Земледелие" на марше

Источник изображения: CC BY 4.0 / Ministry of Defense of Russia (cropped) /

"Земледелие" может ставить как противопехотные, так и противотанковые минные поля. В первом случае используются инженерные боеприпасы с осколочными минами ПОМ-3. Они оснащены сейсмодатчиками и реагируют на шаги человека. Во втором — снаряды с минами ПТМ-4М, срабатывающими от возмущения в магнитном поле, которое создает тяжелая бронетехника. Обмануть такие взрыватели крайне сложно.

Благодаря ИСДМ инженерным войскам на Запорожском направлении удавалось быстро восстанавливать обезвреженные мины, блокировать передвижения ВСУ и создавать ловушки.

Инженерный разведывательно-огневой комплекс "Земледелие"

Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Kirill Borisenko (cropped) /

Это процесс отнюдь не хаотичный. Техника сама рассчитывает параметры стрельбы и без участия оператора составляет формуляры на установленные мины, а потом наносит новые поля на электронную карту.

"Кроты" на гусеницах

Готовясь к наступлению ВСУ, инженерные войска оборудовали сотни километров траншей для укрытия личного состава. Рыли, разумеется, не руками. В зоне СВО широко применяют быстроходные траншейные машины БТМ-3 и БТМ-4М. Их рабочий агрегат — стальное колесо с ковшами, которое опускается позади и вращается, выкапывая канаву. За час БТМ отрывает километр траншей глубиной полтора метра в обычном грунте, 250 метров — в мерзлом. Это позволяет достаточно быстро возводить оборонительные рубежи для пехоты.

Быстроходная траншейная машина БТМ-3

Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Janez Novak, Ljubljana, Slovenija /

Помимо траншей, вдоль линии фронта выкопали противотанковые рвы. Здесь военным сильно помогла машина МДК-3, оборудованная роторной фрезой с отбрасывателем. Она прогрызает котлованы глубиной до 3,5 и шириной до 3,7 метра со скоростью до 800 метров в час.

На некоторых участках фронта такие укрепления встречали ВСУ в самых неожиданных для них местах. В результате несколько единиц бронетехники буквально провалились под землю.

Экипаж машины для отрывки котлована МДК-3 армии России во время соревнований подразделений инженерных войск "Инженерная формула"

Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

К слову, Украине в наследство от Советской армии достался довольно большой парк МДК-3 выпуска 1984-1988-х. Однако Киев почти все распродал. Теперь — полная зависимость от поставок Запада, которых в 2023 году не было, ведь рассчитывали только наступать.

Разгрести и обезвредить

Впрочем, оборона — не единственная задача военных инженеров. Важное подспорье в наступлении — машина разграждения ИМР-3М. Разработана в 1999-м — на шасси танка Т-90. Рабочее оборудование состоит из универсального бульдозера, телескопической стрелы, ножевого колейного минного трала с электромагнитной приставкой. Способна самостоятельно преодолевать заграждения с противогусеничными или противоднищевыми минами с контактными или неконтактными магнитными взрывателями.

Инженерная машина разграждения ИМР-3М прокладывает дорогу во время учений в Ростовской области

Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Также ИМР-3М прокладывает колонные пути, проходы в каменных и лесных завалах. Машины готовы действовать на местности с высоким уровнем радиоактивного заражения.

Вдобавок эта техника не беззащитна — оснащена зенитно-пулеметной установкой с крупнокалиберным пулеметом "Корд".

Однако ИМР-3М — еще не самая многозадачная техника военных инженеров. В войска скоро поступит универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), выполняющая функции бронированной ремонтно-эвакуационной машины, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. Тоже на шасси танка Т-90. В носовой части — бульдозерный отвал с изменяемым положением крыльев. Тяговая лебедка — для того чтобы эвакуировать подбитую технику. С правого борта — стрела с экскаваторным ковшом грузоподъемностью восемь тонн.

Кроме того, саперы инженерных войск широко применяют в зоне СВО робототехнические комплексы "Уран-6". Их использовали, в частности, в мариупольском аэропорту и комбинате "Азовсталь". Эта шеститонная гусеничная машина, управляемая дистанционно, проделывает проходы в минных полях. Небольшие габариты позволяют протиснуться там, где не пройдет массивный танк-тральщик.

Военнослужащий на территории аэропорта Мариуполя

Источник изображения: © РИА Новости

Оператор находится на удалении до километра. Круговой обзор ему обеспечивают четыре видеокамеры. В распоряжении "Урана-6" пять разных тралов — бойковый, катковый, фрезерный, а также бульдозерный отвал и механическая "лапа"-схват. Такой арсенал гарантирует эффективность на всех типах грунта.

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