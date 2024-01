"Руки армии". Без каких войск нельзя ни наступать, ни обороняться

Инженерные войска России отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики инженерных войск Российской Федерации. Многие из них этот день встретили на передовой. Инженерные войска участвуют в СВО с первых дней и решают самые разные задачи. Для этого у них есть множество образцов уникальной техники.

Одна из главных причин провала летне-осеннего наступления ВСУ — плотность минных полей в предполье российской "линии Суровикина". Киевский режим потерял на Запорожском направлении сотни единиц техники, в том числе западные танки.

Оказалось, что хваленые "Леопарды" легко подрываются на старых советских ТМ-62. В ВСУ изменили тактику: стали наступать малыми пехотными группами, обезвреживая мины вручную. Однако все их усилия обнулил новый аргумент российской армии — инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие".

Эту систему представили в карантинный год на форуме "Армия-2020". Предназначена для оперативной постановки минных полей на расстоянии от пяти до 15 километров. Состоит из восьмиколесного бронированного шасси КамАЗа, двух транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с инженерными боеприпасами и транспортно-заряжающей машины. В каждом ТПК — по 25 снарядов калибра 122 миллиметра.

Инженерный разведывательно-огневой комплекс "Земледелие" на марше

Источник изображения: CC BY 4.0 / Ministry of Defense of Russia