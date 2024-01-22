Американские СМИ раскрыли причины начала операции США против хуситов

WP: США начали операцию против хуситов по идеологическим причинам

МОСКВА, 21 января/ Радио Sputnik. США инициировали операцию против движения хуситов в Красном море преимущественно по идеологическим причинам, пишет газета The Washington Post.

"Идеология, а не экономика является главной движущей силой решения (президента США Джо) Байдена начать нынешнюю кампанию", – сказано в статье.

По данным WP, глава Белого дома придерживается мнения, что Вашингтон должен действовать от лица "незаменимой нации", которая располагает мощной армией и может объединить вокруг себя коалицию стран.

Накануне агентство Reuters передавало, что командиры ливанского движения "Хезболла" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находятся в Йемене с целью координации атак шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов).

С начала октября 2023 года на фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы стали атаковать коммерческие суда и корабли в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, что связаны с Израилем. Однако действия повстанцев усложнили международное судоходство в регионе.

Радио Sputnik сообщало, что авиация США и Британии нанесла два удара по йеменскому городу Ходейда.