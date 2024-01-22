Американские СМИ раскрыли причины начала операции США против хуситов

WP: США начали операцию против хуситов по идеологическим причинам
МОСКВА, 21 января/ Радио Sputnik. США инициировали операцию против движения хуситов в Красном море преимущественно по идеологическим причинам, пишет газета The Washington Post.
По данным WP, глава Белого дома придерживается мнения, что Вашингтон должен действовать от лица "незаменимой нации", которая располагает мощной армией и может объединить вокруг себя коалицию стран.
Накануне агентство Reuters передавало, что командиры ливанского движения "Хезболла" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находятся в Йемене с целью координации атак шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов).
С начала октября 2023 года на фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы стали атаковать коммерческие суда и корабли в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.
Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, что связаны с Израилем. Однако действия повстанцев усложнили международное судоходство в регионе.
Радио Sputnik сообщало, что авиация США и Британии нанесла два удара по йеменскому городу Ходейда.