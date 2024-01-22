Британия модернизирует ЗРК для борьбы с дронами из-за хуситов

Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен.

МО Британии выделит $514 млн на модернизацию ЗРК против дронов из-за хуситов

МОСКВА, 21 января/ Радио Sputnik. Великобритания на фоне нападений хуситов на суда в Красном море направит 514 миллионов долларов на модернизацию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Sea Viper для борьбы с беспилотниками, передает Reuters.

Агентство со ссылкой на Министерство обороны королевства добавляет, что на ЗРК будут установлены ракеты с новыми боеголовками и усовершенствованное программное обеспечение для отражения атак баллистических ракет.

Осуществлять эти задачи будет британский филиал европейского производителя ракетных систем MBDA, отмечает "Газета.ru"

Накануне Reuters писало, что командиры ливанского движения "Хезболла" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находятся в Йемене с целью координации атак шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов).

С начала октября 2023 года на фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы стали атаковать коммерческие суда и корабли в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, что связаны с Израилем. Однако действия повстанцев усложнили международное судоходство в регионе.

Радио Sputnik сообщало, что авиация США и Британии нанесла два удара по йеменскому городу Ходейда.