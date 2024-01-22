Заложены головные тайваньские фрегаты нового типа

Как сообщили тайваньские СМИ, 16 января 2024 года на верфи тайваньской судостроительной группы CITIC Shipbuilding в Гаосюне состоялась закладка для ВМС Тайваня головного легкого фрегата нового типа в противолодочном варианте. Ранее 17 ноября 2023 года на том же предприятии состоялась закладка головного легкого фрегата данного нового типа в варианте противовоздушной обороны. Оба корабля должны быть сданы тайваньскому флоту в октябре 2026 года, и по результатам их испытаний планируется принять решение о строительстве для ВМС Тайваня серии из 10 кораблей этого типа данных двух вариантов.

Церемония закладки на верфи тайваньской судостроительной группы CITIC Shipbuilding в Гаосюне для ВМС Тайваня головного легкого фрегата нового типа в противолодочном варианте. Хорошо видно проектное изображение корабля. 16.01.2024 (с) def.ltn.com.tw

Разработка и проектирование фрегатов нового поколения в рамках проекта "Чжэньхай" велись на Тайване с 2016 года. Первоначально планировалась постройка крупных кораблей стандартным водоизмещением не менее 4500-5500 тонн, оснащенных "иджисоподобным" многофункциональным комплексом вооружения с неподвижными антеннами с АФАР - либо собственной раработки, либо американским Lockheed Martin AN/SPY-7. Однако ввиду значительной стоимости и длительности создания или закупки такого комплекса и кораблей с ним, в 2022 году министерство национальной обороны Китайской Республики (Тайваня) приняло решение о приоритетной постройке 12 относительно недорогих "легких" фрегатов для ускоренной замены шести остающихся в составе ВМС Тайваня старых американских фрегатов типа Knox.

В декабре 2022 года был объявлен конкурс среди тайваньских судостроительных компаний на проектирование и постройку двух прототипов легкого фрегата - одного в варианте ПВО и одного в варианте ПЛО. 8 мая 2023 года министерство национальной обороны присудило победу в тендере судостроительной группе CITIC Shipbuilding, выдав ей контракт на строительство двух указанных прототипов кораблей на общую сумму 9,05 млрд новых тайваньских долл (288 млн долл США), в том числе 4,6 млрд тайваньских долл за головной фрегат в варианте ПВО и 4,45 млрд тайваньских долл за головной фрегат в варианте ПЛО, с поставкой обеих кораблей к 30 октября 2026 года. В указанную стоимость входит только стоимость судостроительных работ самой верфи, в то время как общая стоимость приобретения обеих головных кораблей составит 24,549 млрд новых тайваньских долл (782 млн долл США), включая поставки вооружения и радиоэлектронного оборудования.

Фактически основные работы по проектированию фрегатов по подряду CITIC Shipbuilding выполняла известная американская проектная компания Gibbs & Cox. Сообщается, что проект основан на конструкции проекта более крупного "легкого фрегата" Australian Light Frigate (AUSLF), предложенного в 2022-2023 годах Gibbs & Cox для ВМС Австралии. Как и следовало ожидать, в процессе разработки технического проекта, завершенной к концу сентября 2023 года, размеры тайваньского корабля несколько выросли - с требуемых первоначально тайваньским флотом длины не более 100 м и стандартного водоизмещения не более 2500 тонн, до длины 115 м и стандартного водоизмещения около 3000 тонн.

Закладка головного легкого фрегата в варианте ПВО состоялась на верфи CITIC Shipbuilding в Гаосюне 17 ноября 2023 года, а закладка головного корабля в варианте ПЛО - 16 января 2024 года.

Новые тайваньские легкие фрегаты будут иметь стальной корпус и надстройки из алюминиевых сплавов. Комбинированная газотурбоэлектрическая главная энергетическая установка корабля должна включать один газотурбинный агрегат General Electric LM2500 + G4 мощностью 36000 КВт и два электродвигателя малого хода мощностью по 1440 КВт, с двумя винтами изменяемого шага. Дополнительно имеется резервный дизель-генератор. Должны быть установлены два руля. Штатный экипаж 85-86 человек. Скорость полного хода должна превышать 30 уз, скорость экономического хода под электродвигателями 12 уз, при этом дальность плавания корабля, предназначенного для действий в Тайваньском проливе и прибрежных водах, невелика и ограничена под электродвигателями всего 2260 милями.

Основой радиоэлектронного вооружения кораблей в обеих вариантах должна быть РЛС общего обнаружения BAE Systems ARTISAN 3D с вращающейся антенной с АФАР (данная РЛС сейчас является основной станцией кораблей ВМС Великобритании под обозначением тип 997). Также должны быть установлены РЛС обнаружения надводных целей и навигационная, АСБУ Lockheed Martin CMS-330 (применяемая на новых кораблях ВМС Канады) и комплекс связи и обмена информацией тайваньской разработки Dacheng. На корабле варианта ПЛО должен быть установлен буксируемый активно-пассивный гидроакустический комплекс. Тендерный выбор по его закупке делался из предложений компаний L3Harris, Geospectrum Technology Inc. (фактически канадский филиал израильской Elbit Systems) и General Dynamics Mission System-Canada. В октябре 2023 года было объявлено о выборе комплекса разработки General Dynamics Mission System-Canada, однако затем этот выбор был оспорен и на настоящий момент конкретный тип буксируемого ГАК неизвестен.

Корабли обеих вариантов должны быть оснащены 76-мм универсальной артиллерийской установкой Leonardo Super Rapid с комплексом управляемого вооружения Strales, одним 20-мм шестиствольным зенитным артиллерийским комплексом Raytheon Phalanx Mk 15 и двумя 30-мм одноствольными или 20-мм двухствольными дистационно управляемыми артиллерийскими установками национального производства. Корабли должны нести противолодочный вертолет Sikorsky S-70C(M)-1/2 в ангаре и быстроспускаемую моторную лодку.

Главное различие фрегатов вариантов ПВО и ПЛО должно заключаться в ракетном вооружении. Корабль ПВО должен иметь 32-зарядную вертикальную пусковую установку Huayang для тайваньских зенитных управляемых ракет Hai Jian II ("Хай Цзянь-2", TC-2N) с дальностью стрельбы до 30 км, а также 16 наклонных контейнерных пусковых установок противокорабельных ракет Hsiung Feng II и III, с возможностью нести вместо них восемь более тяжелых дальнобойных сверхзвуковых ракет Chen Hsiung Feng III. В варианте ПЛО корабль будет лишен вертикальной пусковой установки Huayang для зенитных ракет, но зато нести до 24 наклонных контейнерных пусковых установок противокорабельных ракет. По ряду источников, из наклонных контейнерных пусковых установок ПКР сможет запускаться также некая перспективная тайваньская противолодочная управляемая ракета. Также фрегат ПЛО будет оснащен двумя 324-мм трехтрубными торпедными аппаратами Mk 32 для противолодочных торпед Mk 46 Mod 5 или Mk 54. При этом в обеих вариантах корабля вместо части наклонных контейнерных пусковых установок ПКР могут устанавливаться наклонные пусковые установки зенитных ракет Hai Jian II - по четыре контейнера вместо одного контейнера ПКР. Штатно фрегат ПЛО должен будет иметь 16 зенитных и 16 противокорабельных ракет. На фрегате же ПВО в случае замены всех ПКР на ЗУР общий боезапас может достигать 96 зенитных ракет.

Президент Китайской Республики Цай Инвэнь и председатель тайваньской судостроительной группы CITIC Shipbuilding Хань Бисянь на церемонии закладки на верфи CITIC Shipbuilding в Гаосюне для ВМС Тайваня головного легкого фрегата нового типа в варианте ПВО. 17.11.2023 (с) пресс-служба президента Китайской Республики

Проектное изображение перспективного тайваньского легкого фрегата в варианте ПВО. Официальный плакат с церемонии закладки корабля на верфи CITIC Shipbuilding в Гаосюне, с автографом президента Китайской Республики Цай Инвэнь. 17.11.2023 (с) пресс-служба президента Китайской Республики