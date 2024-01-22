Шойгу поблагодарил инженерные войска за вклад в срыв контрнаступления ВСУ

Шойгу: ключевую роль в срыве контрнаступления ВСУ сыграли инженерные заграждения
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск отметил, что возведенная ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов противника, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Министр обороны отметил, что в ходе специальной военной операции военнослужащие инженерных войск проявляют самоотверженность и мужество, успешно решают ответственные задачи по организации переправ через водные преграды, разминированию и восстановлению различных объектов.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд. Уверен, что вы и в дальнейшем будете делать все для защиты интересов России. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины!" - добавил Шойгу.
Двадцать первого января в России отмечается День инженерных войск, установленный указом президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года. Указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.