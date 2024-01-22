Войти
ТАСС

Командир отряда космонавтов Роскосмоса поприветствовал членов миссии Axiom Space

424
0
0
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

В состав экипажа вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, пилот Вальтер Вилладеи, специалисты миссии Маркус Вандт и Альпер Гезеравджы

МКС, 20 января. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на борту Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко поприветствовал экипаж туристической миссии Axiom Space, прибывшей на орбиту.

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС. В состав экипажа Axiom Space вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (в качестве командира), пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалисты миссии Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджы, который стал первым астронавтом в истории Турции.

"Состоялась радушная встреча экипажа космической миссии Ax-3 на борту МКС. Если с Майклом и Вальтером я познакомился еще на Земле во время подготовки к своим предыдущим полетам, то с Алпером и Маркусом - уже здесь, в космосе. Добро пожаловать на борт МКС", - заявил Кононенко.

По словам Кононенко, с некоторыми из астронавтов он проводил совместную подготовку. "Майкл летал в длительную экспедицию на МКС, я много тренировался вместе с ним в Хьюстоне и в Центре подготовки космонавтов, но вместе мы еще не работали в космосе. Вальтер долго готовился полететь на "Союзе", однако в итоге не сложилось. У меня тоже были с ним тренировки на Земле", - отметил космонавт. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Турция
Швеция
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
20.10.2023
Космические амбиции Пекина растут
17.01.2022
Вселенские амбиции и полеты наяву
07.12.2021
Первая в Европе женщина - командир МКС начала подготовку к полету в России
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
27.08.2019
Изменили с американцами: европейцы откажутся от "Союзов"
16.12.2014
МКС: история космической кооперации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США