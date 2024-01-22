Беспилотник ВСУ обнаружил на фронте новейшую российскую РСЗО ТОС-2

Беспилотник, состоящий на вооружении ВСУ, обнаружил на фронте новейшую российскую РСЗО ТОС-2. Как утверждается, данная машина была зафиксирована невдалеке от передовой линии в Донецкой области.

Украинские солдаты заметили устрашающую российскую термобарическую ракетную установку, развернутую на восточном фронте

- говорится в издании Defence Blog.

Как указывается, разведывательное подразделение ВСУ обнаружило современный огнеметный комплекс ТОС-2. Данная система имеет дальность действия 24 км, поэтому ее появление у линии соприкосновения – довольно редкий случай.

РСЗО ТОС-2. Источник: topwar.ru

ТОС-2 [благодаря своей дальнобойности] уклоняется от непосредственной угрозы со стороны украинской артиллерии

- отмечается в издании.

ТОС-2, впервые публично представленная в 2020 году, была разработана как более легкая и недорогая альтернатива гусеничной РСЗО TOС-1A, имея при этом увеличенный радиус действия (зона поражения у ТОС-1А ограничена шестью километрами).

Судя по тому, что ВСУ выложили лишь кадры съемки ТОС-2, она была выслежена обычным разведывательным беспилотником без ударной начинки. Иначе украинские военные постарались бы атаковать установку, что попало бы в соответствующий кадр.