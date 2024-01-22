Войти
Военное обозрение

Беспилотник ВСУ обнаружил на фронте новейшую российскую РСЗО ТОС-2

408
0
+1
Источник: topwar.ru

Беспилотник, состоящий на вооружении ВСУ, обнаружил на фронте новейшую российскую РСЗО ТОС-2. Как утверждается, данная машина была зафиксирована невдалеке от передовой линии в Донецкой области.

Украинские солдаты заметили устрашающую российскую термобарическую ракетную установку, развернутую на восточном фронте

- говорится в издании Defence Blog.

Как указывается, разведывательное подразделение ВСУ обнаружило современный огнеметный комплекс ТОС-2. Данная система имеет дальность действия 24 км, поэтому ее появление у линии соприкосновения – довольно редкий случай.


РСЗО ТОС-2.
Источник: topwar.ru

ТОС-2 [благодаря своей дальнобойности] уклоняется от непосредственной угрозы со стороны украинской артиллерии

- отмечается в издании.

ТОС-2, впервые публично представленная в 2020 году, была разработана как более легкая и недорогая альтернатива гусеничной РСЗО TOС-1A, имея при этом увеличенный радиус действия (зона поражения у ТОС-1А ограничена шестью километрами).

Судя по тому, что ВСУ выложили лишь кадры съемки ТОС-2, она была выслежена обычным разведывательным беспилотником без ударной начинки. Иначе украинские военные постарались бы атаковать установку, что попало бы в соответствующий кадр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Солнцепёк
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
11.08.2023
Владимир Артяков: с начала СВО выпуск бронетехники увеличен в четыре раза
24.11.2022
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
18.11.2020
Нагорный Карабах, никаких компромиссов
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
05.02.2020
Карабах на троих
28.08.2018
Рекорды "Армии-2018". Чем запомнился крупнейший оборонный форум года
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США