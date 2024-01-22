В Китае испытали прототип первой ступени ракеты-носителя Zhuque-3 VTVL-1 на метане с возвратом в точку старта

Прототип первой ступени ракеты-носителя Zhuque-3 VTVL-1. Источник: topwar.ru

В Китае осуществлен очередной этап так называемого начального лётного испытания прототипа первой ступени ракеты-носителя «Чжуцзюэ-3» Zhuque-3 VTVL-1. Особенностью двигателя этой ступени является то, что он работает на метане.

Начальное лётное испытание представляет собой «прыжок» прототипа на определённую высоту. В данном случае прототип первой ступени поднялся в воздух на высоту 350 м. Это почти вдвое больше показателя первого испытательного этапа.

Общее время «прыжка» составило ровно 1 минуту.

Доставка к месту старта осуществлялась автомобильным тягачом:

Прототип первой ступени ракеты-носителя Zhuque-3 VTVL-1. Источник: topwar.ru

Прототип первой ступени ракеты-носителя Zhuque-3 VTVL-1. Источник: topwar.ru

Затем с помощью кранов аппарат установили вертикально на специальные подставки-ноги:

Прототип первой ступени ракеты-носителя Zhuque-3 VTVL-1. Источник: topwar.ru

В назначенное время произошёл отрыв от земли:

Прототип первой ступени ракеты-носителя Zhuque-3 VTVL-1. Источник: topwar.ru

После достижения верхней точки полёта силовая установка вернула аппарат на место старта. Если на первом этапе начальных лётных испытаний отклонение от обозначенной точки посадки составило 1,6 м, то теперь, как утверждается оно оказалось около 1 м.

Прототип первой ступени ракеты-носителя Zhuque-3 VTVL-1. Источник: topwar.ru

Аппарат, разработкой которого занимается китайская компания LandSpace, на третьем этапе лётных испытаний совершит уже фактически полноценный полёт – на 10 000 метров.

Подготовка к испытаниям и испытательный прыжок: