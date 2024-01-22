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ТАСС

Постпред РФ в Вене заявил, что мины в районе ЗАЭС служат для защиты от диверсий

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Михаил Ульянов указал, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация станции сама определяет меры по ее защите

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Мины, обнаруженные экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по периферии Запорожской АЭС, служат для защиты от диверсантов. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий. Мины расположены между внешним и внутренним ограждениями станции. Это закрытая буферная зона. Персонал станции туда не заходит. Мины представляют собой угрозу только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов", - написал он в своем Telegram-канале.

Он указал, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация станции сама определяет меры по ее защите. "Секретариату МАГАТЭ следовало бы об этом помнить. Тем более что и гендиректор агентства [Рафаэль Гросси] в своих пяти тезисах по обеспечению безопасности ЗАЭС, озвученных в Совбезе ООН 30 мая 2023 года, подчеркивал важность того, чтобы станция была надежно защищена от нападений и диверсий", - написал дипломат.

Ульянов напомнил, что персонал МАГАТЭ впервые заметил мины по периметру минувшим летом. При этом агентство признало, что эти средства защиты размещены таким образом, что никакой опасности для объектов станции и ее персонала не представляют.

"В ноябре мины убрали. Теперь они появились вновь. Значит так надо. На сенсацию это никак не тянет", - подытожил Ульянов.

Днем ранее МАГАТЭ сообщило об обнаружении мин между внутренними и внешними ограждениями по периметру ЗАЭС. В агентстве считают, что это противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ. 

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