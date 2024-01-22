«Стоимость обслуживания растет лавинообразно»: в польской прессе раскритиковали истребители F-35

В течение почти пяти лет в Конгрессе США наблюдают стремительно растущие расходы на обслуживание F-35. В частности, к этому приводят проблемы с двигателями Pratt Whitney F135. Из-за быстрого износа турбины высокого давления данные силовые установки эксплуатируются значительно меньше ожидаемого срока. В целом, самолеты вынуждены пребывать на ремонтных мощностях гораздо больше времени.

Стоимость обслуживания F-35 растет лавинообразно

- критически говорится в польском издании Wirtualna Polska.

По этой причине американцы задаются вопросом, имеет ли смысл закупать больше машин этого типа. В Конгрессе указывали, что текущие затраты на обслуживание F-35A, закупленных ВВС страны, примерно на 47% выше выделенного на эти цели бюджета.

Первоначально Пентагон планировал, что F-35A заменит F-16 в соотношении один к одному. Однако, как оказалось, стоимость закупки новых «стелсов» вместо 900 F-16 будет слишком высока, поэтому началась работа над новой программой.

Новый проект предполагает возможность приобретения дешевого истребителя, который мог бы заменить F-16 при выполнении самых простых задач, например, при воздушном патрулировании внутри страны или на второстепенных направлениях, а также для атаки слабозащищенных целей. То есть везде, где использование дорогих и требовательных в обслуживании машин было бы чрезмерным.

Как указывается в прессе, новый самолет будет напоминать учебный Т-7. В ВВС США заявили, что заинтересованы в такой концепции и могут рассмотреть возможность замены более старых F-16 на такой тип машины.