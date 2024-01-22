Войти
Военное обозрение

«Стоимость обслуживания растет лавинообразно»: в польской прессе раскритиковали истребители F-35

480
0
0
Источник изображения: topwar.ru

В течение почти пяти лет в Конгрессе США наблюдают стремительно растущие расходы на обслуживание F-35. В частности, к этому приводят проблемы с двигателями Pratt Whitney F135. Из-за быстрого износа турбины высокого давления данные силовые установки эксплуатируются значительно меньше ожидаемого срока. В целом, самолеты вынуждены пребывать на ремонтных мощностях гораздо больше времени.

Стоимость обслуживания F-35 растет лавинообразно

- критически говорится в польском издании Wirtualna Polska.

По этой причине американцы задаются вопросом, имеет ли смысл закупать больше машин этого типа. В Конгрессе указывали, что текущие затраты на обслуживание F-35A, закупленных ВВС страны, примерно на 47% выше выделенного на эти цели бюджета.

Первоначально Пентагон планировал, что F-35A заменит F-16 в соотношении один к одному. Однако, как оказалось, стоимость закупки новых «стелсов» вместо 900 F-16 будет слишком высока, поэтому началась работа над новой программой.

Новый проект предполагает возможность приобретения дешевого истребителя, который мог бы заменить F-16 при выполнении самых простых задач, например, при воздушном патрулировании внутри страны или на второстепенных направлениях, а также для атаки слабозащищенных целей. То есть везде, где использование дорогих и требовательных в обслуживании машин было бы чрезмерным.

Как указывается в прессе, новый самолет будет напоминать учебный Т-7. В ВВС США заявили, что заинтересованы в такой концепции и могут рассмотреть возможность замены более старых F-16 на такой тип машины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
F135
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
04.03.2022
«Сушки» сдуло «шквалом»
10.02.2020
Спасут ли Варшаву от «руки Москвы» американские «Молнии»
15.10.2018
Фиктивный конкурс ВВС Бельгии
21.02.2018
Минобороны Бельгии приступает к оценке предложений по поставке новых истребителей
28.12.2011
Машин все меньше, они все старше — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США