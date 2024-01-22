«Огненная стена против России»: страны Прибалтики решили совместно эксплуатировать HIMARS

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии договорились совместно эксплуатировать ракетную систему HIMARS как в мирное, так и в военное время. После начала СВО каждая из этих стран порознь приобрела данные РСЗО.

Как указывается в издании Defence Industry, специфика этого балтийского сотрудничества остается в тайне. Однако источник в военном ведомстве одного из государств раскрыл планы по созданию единой цепочки поставок, включая совместные закупки ракет для HIMARS. Страны также разработают совместные тактические, оперативные и стратегические планы, в рамках которых ожидается использовать РСЗО.

В частности, планируются совместные военные учения и маневры, чтобы обеспечить слаженную работу систем HIMARS, а также общее техническое обслуживание, сервис и логистическая поддержка.

В декабре 2022 года Литва подписала контракт на сумму $495 млн, предусматривающий поставку 8 пусковых установок HIMARS с несколькими типами ракет. В это же время Эстония заказала 6 ПУ. Наконец, в декабре 2023 года Латвия закупила 6 ПУ. Все эти приобретения предусматривают поставки различных типов боеприпасов, в частности тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 км.

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- отмечается в издании.