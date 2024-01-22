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ТАСС

Представители США и Украины провели первую инспекцию поставленного Киеву оружия

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

Как отметили в украинском Минобороны, совместные с США инспекции по конечному использованию американского оружия будут продолжаться

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Представители США и Украины провели первую инспекцию оружия, поставленного Киеву Вашингтоном, после заявленного намерения американской администрации убедиться, что часть этих вооружений не были незаконно переданы третьим сторонам.

"Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами", - говорится в сообщении украинского Минобороны в его Telegram-канале.

Служба внутреннего аудита министерства обороны и представители Вооруженных сил Украины совместно с представителями отдела оборонного сотрудничества посольства США провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами, в одной из воинских частей, извещает военное ведомство. Украинские и американские инспекторы проверили серийные номера, техническое состояние, условия надлежащего хранения (безопасность и охрану) поставленных США вооружений.

В настоящее время идет обработка информации. В ходе совместной работы замечаний со стороны представителей США не было, утверждает Минобороны Украины. Совместные с США инспекции по конечному использованию американского оружия будут продолжаться, говорится в сообщении.

Вашингтонская администрация намерена обеспечить большую подотчетность поставляемых Киеву вооружений и подробно ознакомиться с докладом генерального инспектора Министерства обороны США, согласно которому их передача Украине не была в полной мере проконтролирована. Об этом сообщил 11 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его мнению, из доклада генинспектора Пентагона следует, что "нет свидетельств широкомасштабного перенаправления или незаконного перенаправления материально-технических средств, передаваемых на Украину". Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США ранее сообщил, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину". Согласно его оценкам, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд. Согласно подсчетам газеты The New York Times на основе доклада, власти США не сумели должным образом обеспечить подотчетность примерно 40 тыс. единиц вооружений.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что ЕС приступил к аудиту вооружений, переданных странами-членами Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из этих государств не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву. 

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