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Интерфакс-АВН

США планируют утилизировать 34 тонны оружейного плутония

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Плутоний
Утилизация оружейного плутония.
Источник изображения: Pascal Rossignol / REUTERS

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты намерены утилизировать избытки запасов оружейного плутония объемом 34 тонны способом, который потенциально сохраняет возможность его использования в военных целях, следует из данных Национального управления ядерной безопасности США (NNSA).

Первоначально это количество предполагалось превратить в топливо для АЭС (так называемое МОКС-топливо) для производства электроэнергии. После использования в реакторе плутоний практически полностью теряет свои свойства. Однако от этого метода министерство энергетики США, в состав которого входит NNSA, отказалось в 2018 году.

По данным NNSA, в настоящее время США планируют утилизировать излишки оружейного плутония путем разбавления, смешивая его с различными другими веществам, и последующим захоронением. Однако этот способ теоретически оставляет возможность отделения плутония и обратного превращения его в ядерный материал.

В целях утилизации избытков оружейного плутония США планируют построить новые или модифицировать существующие производственные мощности на объектах NNSA в Саванна-Ривер в штате Южная Каролина, в Национальной лаборатории Лос-Аламоса (LANL) в Нью-Мексико, заводе Pantex в Техасе, а также подготовить глубокое геологическое хранилище радиоактивных отходов (Waste Isolation Pilot Plant - WIPP) в штате Нью-Мексико.

В 2000 году Россия и США подписали соглашение, предусматривавшее утилизацию излишков оружейного плутония. Речь шла о производстве из оружейного плутония смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива (Mixed-Oxide fuel) для последующего использования в реакторах АЭС или о переводе его в непригодные для создания вооружений формы и захоронении. Всего Россия и США обязались ликвидировать 68 тонн оружейного плутония - по 34 тонны с каждой стороны.

В 2016 году Россия приостановила действие этого соглашения, как заявлялось, в связи с неисполнением США своих обязательств. Как отметил в апреле того года президент РФ Владимир Путин, причиной, в частности, стало решение Вашингтона об изменении в одностороннем порядке технологии утилизации плутония, "разбавляя его и утилизируя где-то в определенных емкостях". Это, подчеркнул Путин, "означает, что они сохраняют за собой возвратный потенциал, то есть его можно извлечь, переработать и опять превратить в оружейный плутоний".

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