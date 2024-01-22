Все произойдет весной. Киеву посоветовали готовиться к тяжелому удару (Asia Times, Гонконг)

Asia Times: Украину предупредили о возможном весеннем наступлении России

Пока ВСУ застряли в "активной обороне", россияне готовятся к наступлению, пишет Asia Times. И учитывая, насколько плохо подготовлен Киев, долго удерживать свои позиции ему не удастся. По версии автора статьи, все случится, как только отступят морозы.

По некоторым признакам можно предположить, что Россия готовится к новому наступлению на Украине. На поле боя российские вооруженные силы активизировали свои атаки на основных участках линии фронта. За последние несколько недель они добились некоторых территориальных успехов, заняв новые земли или вернув себе территорию, освобожденную киевскими войсками во время прошлогоднего украинского контрнаступления.

Тем временем ВСУ, по словам командующего сухопутными войсками страны генерал-полковника Александра Сырского, перешли к "активной обороне".

Означает ли это, что если это наступление армии России действительно начнется, то усилия Украины по сопротивлению российской армии окажутся под серьезной угрозой? Все будет зависеть от оценки возможностей и политической воли как России, так и Украины. Что касается именно воли, то ни одна из сторон не проявляет никаких признаков отступления.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями местных органов власти 16 января однозначно заявил, что не желает вступать ни в какие переговоры с Украиной. Вместо этого он предсказал "очень серьезный удар" по украинской государственности в результате спецоперации.

Украинский коллега Путина Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, отметил решимость продолжать борьбу за полное освобождение всех территорий Украины, занятых в настоящее время Россией.

Люди и техника

Но обладают ли Россия и Украина военным потенциалом, чтобы соответствовать риторике своих лидеров?

Этот вопрос касается как военной техники и снаряжения, так и живой силы сторон. Как стало очевидно из неоднократных и все более успешных российских авиаударов по широкому кругу целей на территории Украины, включая Киев и второй по величине город страны Харьков, у России есть оружие и боеприпасы для продолжения своих ракетно-бомбовых атак, в то время как Украине по-прежнему не хватает адекватной противовоздушной обороны.

Аналогичным образом, боевые действия ВСУ на земле сдерживаются все более серьезной нехваткой боеприпасов у украинских войск. Обобщая несколько сообщений из прессы, некоммерческий аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) заявил 8 января 2024 года, что украинские войска "испытывают большие трудности с артиллерийскими боеприпасами", а использование ими небольших беспилотников в боевых целях затруднено "недостаточными возможностями противодействия российским средствам радиоэлектронной борьбы".

Что касается живой силы, то трудности испытывают обе стороны. На своей пресс-конференции в конце года Путин исключил возможность дальнейшей мобилизации. По словам Вадима Скибицкого, заместителя главы военной разведки Украины, Москва и так может рассчитывать на постоянный приток около 30 000 добровольцев в месяц.

Однако теперь перед Кремлем встает вопрос, как российская экономика будет справляться с нехваткой рабочей силы, поскольку рабочие уходят на передовую.

Реализовать запланированную мобилизацию еще примерно 500 000 военнослужащих Украине тоже будет непросто, и она наверняка вызовет разногласия.

Россия получила огромную выгоду от военных поставок из Ирана и Северной Кореи. Как видно из недавнего визита министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи в Москву, эти связи, вероятно, будут расширяться и еще больше активизировать военные усилия России против Украины.

Украина во многих отношениях гораздо больше зависит от иностранной помощи для продолжения своей борьбы против России. Однако эта помощь становится гораздо более нестабильной.

Не имея четких ориентиров в вопросе разблокирования дальнейшей военной помощи США и будучи неуверенной в отношении будущих финансовых обязательств ЕС, Украина стала зависимой от небольшого числа доноров, включая Германию и Великобританию.

Тяжелое положение Украины усугубляется тем фактом, что ее собственный оборонный сектор еще не полностью переведен на военные рельсы, и отчасти именно поэтому она испытывает сложности с производством достаточного количества боеприпасов для своих войск на поле боя.

Даже если ситуация изменится, в том числе с помощью западных инвестиций, большим препятствием останется отсутствие у Украины стратегической глубины. Российские дроны и ракеты способны поражать военные производственные объекты в любой точке Украины. Украине пока не хватает систем ПВО для эффективного противодействия таким атакам.

Гарантии безопасности

Таким образом, вопрос сдерживания остается потенциально последним препятствием на пути российского наступления, которое сможет нанести серьезный удар по государственности Украины, о чем и говорил Путин.

Двусторонние соглашения между Украиной и некоторыми ее западными союзниками об укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности, впервые поднятые в совместной декларации G7 о поддержке Украины в июле 2023 года, теперь начинают принимать более конкретную форму.

Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано 12 января 2024 года. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что аналогичное соглашение между Францией и Украиной будет заключено в феврале.

В рамках договоренностей между Великобританией и Украиной предусматривается "комплексная помощь Украине для защиты и восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ". Соглашение обещает "предотвращение, активное сдерживание и противодействие любой военной эскалации и (или) новой агрессии со стороны Российской Федерации". Кроме того, документ предполагает "поддержку будущей интеграции Украины в евроатлантические институты".

Если рассматривать эти усилия по отдельности, можно сказать, что в целом энтузиазм Запада по поводу поддержки Украины на поле боя и ее членства в НАТО в лучшем случае едва теплится.

Однако если такие договоры станут моделью для подобных сделок в будущем, если Соединенные Штаты и другие ключевые члены НАТО достигнут аналогичных соглашений с Украиной и если эти — пока еще никак не проверенные — обязательства будут выполнены и их не постигнет судьба Будапештского меморандума (документ 1994 года, согласно которому Украина согласилась вывести все свое ядерное оружие в обмен на признание ее государственности со стороны России и других стран), гарантии безопасности по которому оказались недейственными, то они укажут на явную решимость Запада предотвратить крупное наступление России, способное в очередной раз привести к занятию русскими новых территорий.

Такое множество важных "если" делают цели НАТО по предотвращению поражения Украины гораздо более скромными, чем военные амбиции Зеленского. Тем не менее именно поэтому они более реалистичны в том плане, что их достижение могло бы предотвратить гораздо более опасную и широкую военную эскалацию между Россией и Западом, не обрекая в то же время Украину на поражение.

Авторы статьи: Стефан Вольфф (Stefan Wolff), Татьяна Маляренко (Tetyana Malyarenko)