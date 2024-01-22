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ТАСС

Швейцария намерена провести "мирную конференцию" по Украине в 2024 году

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

По словам президента Швейцарии Виолы Амхерд, Берн якобы поддерживает связи с Москвой

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Швейцария хочет провести "мирную конференцию" по Украине как можно скорее, она должна пройти в 2024 году. Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende.

"Цель состоит в том, чтобы мы организовали этот саммит как можно скорее. Он точно должен пройти уже в этом году", - указала она. "Россия вряд ли будет в нем участвовать, но мы вместе с другими [партнерами] ищем сейчас контакт", - добавила Амхерд. По ее словам, Берн якобы поддерживает связи с Москвой.

Президент пояснила, что пока неизвестно, на каком уровне пройдет "мирная конференция" - глав государств или министров. Кроме того, она усомнилась в том, что в ходе подобной встречи получится достигнуть больших результатов. "Мы не можем рассчитывать на то, что после саммита у нас будет готовый мирный план. Но если мы сможем использовать [конференцию] для начала мирного процесса, то мы уже многого добьемся", - отметила Амхерд.

Президент Швейцарской Конфедерации заявила после встречи 15 января со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня и в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

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