ВМС Турции укрепляют флот, введя в эксплуатацию 4 новых корабля

Находящийся на испытаниях головной фрегат F 515 Istanbul турецкой национальной постройки проекта TF-100 по программе MILGEM. Ввод корабля в строй намечен на 2024 год.

В пятницу на верфи Sefine в городе Ялова, что на северо-западе Турции, состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию четырёх новых кораблей для ВМС Турции – первого фрегата I класса TCG Istanbul (F-515), корабля боевой поддержки и морского снабжения нового поколения TCG DERYA, корабля материально-технического обеспечения TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575) и беспилотного надводного корабля MARLIN.

В церемонии на верфи Sefine в Ялове приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, члены кабинета министров, руководство вооруженных сил Турции и представители турецких компаний оборонной промышленности.

Выступая по случаю церемонии, президент Турции подчеркнул важность независимости оборонной промышленности для наличия сильных вооруженных сил. Турецкий лидер отметил, что страна уже почти на 80 процентов обеспечивает себя в области судостроения.

По словам Эрдогана, турецкая оборонная промышленность сосредоточится на разработке различных боевых платформ для ВМС, от беспилотных и автономных военно-морских транспортных средств до подводных платформ и авианосцев.

В Агентстве обороны Турции (SSB) подчеркнули, что морской беспилотник MARLIN первый в мире подобный аппарат, обладающий комплексными возможностями РЭБ.