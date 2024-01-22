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Военно-воздушные силы Пакистана прилагают усилия к своей модернизации на фоне растущих внешних угроз. В частности, пакистанские военные объявили о наличии у них гиперзвукового оружия.

Такое сообщение поступило от пресс-службы ВВС Пакистана.

Можно предположить, что данное оружие предоставил своим пакистанским союзникам их главный поставщик вооружений – Китай. Тем более, что в 2022 году на авиасалоне в Чжухае китайским ОПК была представлена гиперзвуковая ракета воздушного базирования YJ-21E. Но в качестве ее носителя выступил бомбардировщик H-6K, а такой самолет не стоит на вооружении ВВС Пакистана.

В беседе с сотрудниками американского журнала Defense News военный аналитик Международного института стратегических исследований Тимоти Райт предположил, что пакистанская ракета, скорее всего, не какое-то новое оружие, а CM-400AKG, которую Исламабад приобрел в Китае пять лет назад для своих истребителей-бомбардировщиков JF-17 Thunder.

По словам производителя ракеты, CM-400AKG может развивать гиперзвуковую скорость

- отметил Райт, выразив свое скептическое отношение к данному утверждению.

Эксперт считает, что ракета не достигает гиперзвуковой скорости, но очень близка к ней.

18 января пакистанская авиация произвела ракетную атаку на боевиков, базирующихся на территории Ирана. Среди задействованной техники были и самолеты JF-17 Thunder.

Следует также отметить, что Вооруженные силы Пакистана, помимо прочего, располагают ядерным оружием.