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ТАСС

СМИ: беспилотники ВСУ становятся бесполезными из-за российских средств РЭБ

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Источник изображения: REUTERS/ Leah Millis

Как отметил портал Business Insider, раньше Украина могла полагаться на готовые гражданские БПЛА, но Россия становится все лучше в противодействии им

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Используемые Украиной гражданские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) становятся все менее эффективными из-за усовершенствования Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет портал Business Insider.

"Эффективность гражданских БПЛА значительно падает по мере того, как российские системы РЭБ становятся более мощными", - говорится в публикации. При этом отмечается, что именно такие дешевые беспилотники в подавляющем большинстве используются ВСУ.

По данным портала, раньше Украина могла полагаться на готовые гражданские беспилотники, но Россия становится все лучше в противодействии им. Согласно приведенному мнению главы подразделения БПЛА тактической группы ВСУ "Адам" Виталия Крюкова, в скором времени базовые дроны устареют.  Оборудование гражданского уровня не имеет особой ценности без серьезных усовершенствований программного и аппаратного обеспечения, позволяющих расширить радиус действия и противостоять помехам.

Кроме того, проблемой для Украины является происхождение дронов. Business Insider сообщает, что в основном БПЛА поступают из Китая, "который ограничил доступ Украины к его продукции". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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