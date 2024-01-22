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Военное обозрение

Немецкая компания представила экзоскелет ExoM с усиленной броней

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания Mehler Protection заявила о запуске инновационного проекта, в рамках которого будет разработан экзоскелет ExoM с усиленной броней.

Как утверждается, новая система, обладая высоким уровнем баллистической защиты, перераспределяет до 70% нагрузки, что позволяет бойцам переносить тяжелое оборудование.

Экзоскелет ExoM, оснащенный гибким «позвоночником», скользящим поясным ремнем и шарнирными тазобедренными, коленными и голеностопными «суставами», обеспечивает операторам до 99% легкости движений. Такая гибкость оказывается жизненно важной для передвижения по сложной местности и в ограниченных пространствах.

Функционируя как пассивный экзоскелет, он не нуждается во внешних источниках питания. Эта особенность делает его подходящей конструкцией для выполнения длительных миссий или действий в удаленных локациях, устраняя необходимость в тяжелых батареях и зарядном оборудовании.

Бронированный экзоскелет ExoM, совершающий революцию в парадигме управления весом и баллистической защиты, представляет собой авангардное решение

- говорится на сайте компании.

Как следует из описания продукта, ExoM состоит из титановых конструкций, что обеспечивает легкий вес системы. Уровень бронирования составляет VPAM 8 (6-й класс защиты).

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Страны
Германия
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