Начальник израильского Генштаба отметил возросшую вероятность войны с «Хизбаллой»

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По сообщениям некоторых СМИ, в Израиле считают конец января предельным сроком, чтобы заключить соглашение с «Хизбаллой». Если этого не произойдёт, Тель-Авив собирается начать военную операцию на юге Ливана.

Так как всем очевидно, что такое соглашение в ближайшее время невозможно, то усиление столкновения между сторонами неизбежно. По некоторым данным, израильские власти уже уведомили Вашингтон о готовящейся операции на юге Ливана.

Напомним, что после начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре прошлого года стала обостряться и ситуация на израильско-ливанской границе между Израилем и «Хизбаллой». Обстрелы между сторонами усиливаются и «Хизбалла» уже стала намного чаще обстреливать территорию Израиля, чем ХАМАС. А Израиль ежедневно наносит удары по объектам на юге Ливана.

Стоит отметить, что «Хизбалла» представляет собой более боеспособную группировку, чем ХАМАС, и за ней напрямую стоит Иран. В сложившейся ситуации из Израиля звучат всё более резкие заявления, хотя страна до сих пор не разобралась с ХАМАС в Газе. Так, начальник израильского Генштаба Герци Халеви отметил возросшую вероятность войны с «Хизбаллой». А президент страны Ицхак Герцог призвал создать коалицию против «империи зла» – Ирана.

В 2006 году Израиль уже воевал на два фронта против ХАМАС на юге и «Хизбаллы» на севере. Тогда ЦАХАЛ понёс значительные потери и так и не достиг своих целей.