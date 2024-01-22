Войти
Военное обозрение

«Все Ми-17 окажутся на консервации»: в колумбийской армии возникли проблемы с российскими вертолетами

485
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Из-за украинского конфликта более половины вертолетов Ми-17 колумбийской армии выведены из эксплуатации. Об этом заявил в интервью радиоканалу W Radio Colombia полковник Хулиан Ринкону, командир 32-й авиационной бригады – подразделения, отвечающего за эксплуатацию и техническое обслуживание этих машин российского происхождения.

Как указывается, проблемы, возникшие с техобслуживанием, могут привести к тому, что в период с 2026 по 2027 год «на консервации окажется весь парк Ми-17». В настоящее время из 20 единиц, находящихся в распоряжении армейской авиации Колумбии, только 9 пребывают в рабочем состоянии, а остальная часть парка остается на консервации. Как надеются в командовании, после разрешения конфликта с Украиной их удастся вернуть в строй. Однако в нынешних условиях приходится выводить Ми-17 из строя, полагаясь на UH-60.

При этом, как указывается в издании Zona Militar, в Перу действует компания Helicentro Peru SAC, которая занимается ремонтом российских вертолетов. Так, в декабре 2023 года она сообщала, что прогресс при капремонте четырех Ми-8МТВ ВВС Перу составляет от 78% до 80%.

Как поясняется, Минобороны Колумбии вполне может воспользоваться мощностями, находящимися в Перу, «но официальные лица игнорируют или не знают о них».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Перу
Украина
Продукция
UH-60
Ми-17
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
SAC
Похожие новости
21.02.2018
Иглы в подбрюшье США
04.12.2017
О российской вертолетной технике в Латинской Америке
18.11.2014
Минобороны Хорватии намерено закупить вертолеты OH-58D «Кайова Уорриор» в США
21.05.2014
Совершенствуя инфраструктуру и связь
30.05.2012
HeliRussia-2012
27.07.2009
Russian Crazy на вертолетах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США