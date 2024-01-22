«Все Ми-17 окажутся на консервации»: в колумбийской армии возникли проблемы с российскими вертолетами

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Из-за украинского конфликта более половины вертолетов Ми-17 колумбийской армии выведены из эксплуатации. Об этом заявил в интервью радиоканалу W Radio Colombia полковник Хулиан Ринкону, командир 32-й авиационной бригады – подразделения, отвечающего за эксплуатацию и техническое обслуживание этих машин российского происхождения.

Как указывается, проблемы, возникшие с техобслуживанием, могут привести к тому, что в период с 2026 по 2027 год «на консервации окажется весь парк Ми-17». В настоящее время из 20 единиц, находящихся в распоряжении армейской авиации Колумбии, только 9 пребывают в рабочем состоянии, а остальная часть парка остается на консервации. Как надеются в командовании, после разрешения конфликта с Украиной их удастся вернуть в строй. Однако в нынешних условиях приходится выводить Ми-17 из строя, полагаясь на UH-60.

При этом, как указывается в издании Zona Militar, в Перу действует компания Helicentro Peru SAC, которая занимается ремонтом российских вертолетов. Так, в декабре 2023 года она сообщала, что прогресс при капремонте четырех Ми-8МТВ ВВС Перу составляет от 78% до 80%.

Как поясняется, Минобороны Колумбии вполне может воспользоваться мощностями, находящимися в Перу, «но официальные лица игнорируют или не знают о них».