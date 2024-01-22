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В украинской армии сложилась предельно драматичная обстановка. ВСУ находятся в патовой ситуации, не имея возможности отражать атаки армии РФ.

Такое сообщение сделал в эфире немецкого телеканала Welt журналист Пауль Ронцхаймер, посетивший Украину.

Крайне драматичная ситуация… Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел

- описал он свои впечатления от увиденного и услышанного.

Ронцхаймер рассказал, что пообщался как с солдатами на передовой, так и с генералами и политиками в Киеве.

По его словам, украинские военнослужащие устали до изнеможения. СМИ Германии отмечает, что украинские солдаты зачастую непрерывно находятся в зоне боевых действий уже на протяжении двух лет. К тому же, у них недостаточно боеприпасов, чтобы противостоять натиску Вооруженных сил России. По мнению журналиста, эти факторы делают положение ВСУ на фронте безвыходным.

Это означает, что русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать

- делает вывод Ронцхаймер.

Он отмечает, что при этом Вооруженные силы России непрерывно продвигаются вперед.

Незадолго до этого советник администрации Зеленского Михаил Подоляк признал, что на передовой сложилась непростая обстановка. Он утверждает, что интенсивность боевых действий не снижается, несмотря на зимнее время.

Сам глава киевского режима на полях Давосского экономического форума также пожаловался на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ.